13° do Bolsa Família até o fim de 2023? Confira

O programa Bolsa Família é um importante auxílio do governo federal brasileiro, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Entre os benefícios oferecidos por esse programa é o abono natalino, um valor adicional concedido aos beneficiários no mês de dezembro. No entanto, muitas dúvidas surgem em relação ao pagamento do 13º do Bolsa Família no Caixa Tem até o final de 2023. Neste artigo, vamos analisar as informações disponíveis e trazer mais detalhes sobre essa questão.

O que é o abono natalino do Bolsa Família?

O abono natalino é um benefício adicional aos beneficiários do programa Bolsa Família no mês de dezembro. Ele tem como objetivo proporcionar um auxílio financeiro extra para que as famílias possam desfrutar de um Natal mais dignamente e celebrar as festividades de final de ano. É importante ressaltar que esse benefício é de natureza estadual e é pago pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano (Sedh).

A Lei nº 9.973, de 25 de abril de 2013, institui o abono natalino do Bolsa Família na Paraíba. Para determinar quais beneficiários são elegíveis para receber esse valor extra, são utilizadas as informações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Embora ainda não haja uma confirmação oficial do novo pagamento do abono natalino em 2023 pelo Governo da Paraíba, estima-se que mais de 600 mil famílias paraibanas sejam elegíveis para receber esse benefício.

Quem tem direito ao abono natalino?

Assim como nos anos anteriores, o abono natalino será destinado a famílias que já são beneficiárias regulares do programa Bolsa Família. Portanto, para ter direito ao abono natalino, é necessário ser um beneficiário regular do Bolsa Família e atender aos critérios estabelecidos pelo programa. É fundamental que os beneficiários mantenham seus cadastros atualizados e cumpram todas as condições para garantir a obtenção do abono natalino.

Qual o valor do abono natalino?

De acordo com a Lei nº 12.802, o valor do abono natalino do Bolsa Família é de R$ 64,00 por beneficiário. Esse valor é o mesmo que foi repassado nos anos anteriores. O pagamento do abono natalino é realizado conforme o calendário do programa para o mês de dezembro.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em dezembro



Embora o calendário de pagamentos do abono natalino ainda não tenha sido confirmado oficialmente pelo Governo da Paraíba, é possível utilizar o calendário de pagamentos do Bolsa Família como referência. Geralmente, o pagamento do abono natalino ocorre em conjunto com a última parcela do programa no mês de dezembro.

Abaixo, apresentamos um exemplo de calendário de pagamentos do Bolsa Família para dezembro:

Final do NIS Dados de Pagamento 1 1º de dezembro 2 2 de dezembro 3 3 de dezembro 4 4 de dezembro 5 5 de dezembro 6 6 de dezembro 7 7 de dezembro 8 8 de dezembro 9 9 de dezembro 0 10 de dezembro

É importante ressaltar que esses dados são apenas uma estimativa com base em calendários anteriores. É essencial aguardar a divulgação oficial do Governo da Paraíba para confirmar as datas de pagamento do abono natalino em 2023.

Como é feito o pagamento do abono natalino?

O pagamento do abono natalino é realizado diretamente na conta dos beneficiários do Bolsa Família. Assim como nos pagamentos regulares do programa, o valor extra do abono natalino é depositado nas contas registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Portanto, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados, principalmente o número da conta bancária, para garantir a coleta correta do abono natalino.

A manutenção de cadastros atualizados é crucial

Para garantir a obtenção do abono natalino, é fundamental que os beneficiários do Bolsa Família mantenham seus cadastros atualizados e cumpram todas as exigências previstas pelo programa. Dessa forma, será possível aproveitar esse benefício extra e ter um Natal mais feliz e tranquilo.

Vale ressaltar que o pagamento do 13º do Bolsa Família no Caixa Tem não está previsto até o final de 2023, uma vez que se trata de um benefício social e não há uma obrigatoriedade legal para esse repasse adicional.

Em suma, o abono natalino do Bolsa Família é um benefício adicional aos beneficiários do programa no mês de dezembro. Ele é pago pelo Governo da Paraíba e tem como objetivo fornecer um auxílio financeiro extra para as famílias durante as festividades de final de ano. Para receber o abono natalino, é necessário ser um beneficiário regular do Bolsa Família e manter os cadastros atualizados. O valor do abono é de R$ 64,00 por beneficiário, e o pagamento é realizado conforme o calendário do programa.

É importante destacar que o pagamento do 13º do Bolsa Família na Caixa Tem não está previsto até o final de 2023. Portanto, é fundamental acompanhar as informações oficiais do governo para obter as últimas atualizações sobre esse assunto.