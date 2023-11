Acusação de Tony Ferguson DUI rejeitada após acordo judicial com promotores

O peso leve do UFC Tony Ferguson resolveu um processo judicial decorrente de uma prisão em maio por acusações de DUI, depois de chegar a um acordo judicial com os promotores.

De acordo com os registros do tribunal online, a acusação de DUI foi rejeitada com Ferguson implorando a Nolo Contendere uma acusação menor de direção imprudente em piso molhado em uma rodovia. Como condição para seu acordo judicial, Ferguson cumprirá um ano de liberdade condicional.

MMAJunkie inicialmente relatou a notícia.

Nolo contendere significa que um réu em um processo criminal aceita uma condenação, mas não admite culpa.

O acordo judicial concluiu o processo judicial em torno de Ferguson depois que ele foi preso e acusado de DUI em maio. O veterano lutador do UFC foi levado sob custódia depois de supostamente bater em dois carros estacionados em frente a uma boate em Hollywood.

Ferguson supostamente capotou seu caminhão durante o acidente e foi preso após recusar um teste de sobriedade.

Ele foi libertado sob fiança e mais tarde se declarou inocente das acusações.

Com Ferguson aceitando o acordo judicial, a acusação de DUI foi oficialmente rejeitada e ele cumprirá um ano de liberdade condicional pela acusação menor de direção imprudente.

Ferguson, 39, retorna à ação no dia 16 de dezembro, quando enfrenta Paddy Pimblett em uma luta especial no card pay-per-view do UFC 296, na primeira luta do ex-campeão interino dos leves do UFC desde a derrota de Bobby Green em julho.