Tele Patriotas da Nova Inglaterra enfrentou uma decepcionante derrota por 10-7 contra o Gigantes neste domingo, não conseguindo virar a temporada, apesar das esperanças de um ressurgimento da semana de despedida sob o comando do técnico Bill Belichick. A derrota atenuou ainda mais a já sombria temporada dos Patriots, que agora começa por 2-8.

Em uma jogada que destacou as dificuldades contínuas do time Belichick substituiu o quarterback titular Mac Jones por Bailey Zappe após duas interceptações de Jones no primeiro tempo. A mudança, no entanto, não levou a equipe de volta ao rumo, já que Zappe também lançou uma interceptação. Após o jogo, Belichick expressou repetidamente frustração com a falta de segurança da bola do time.

O processo de tomada de decisão para a função de zagueiro titular permaneceu em segredo até o jogo, contribuindo para um ar de incerteza dentro da equipe. Final apertado Caçador Henrique revelou que os jogadores foram informados da partida de Jones apenas no domingo, afirmação um tanto contrariada por Belichicka vaga lembrança da linha do tempo. “Não me lembro. Em algum momento durante a semana”, comentou Belichick durante sua coletiva de imprensa.

Os treinos desta semana viram Jones e Zappe compartilhando representantes do time principal, uma decisão que Belichick defendeu afirmando que ambos os jogadores “merecem jogar”. No entanto, ele se absteve de divulgar quem seria titular contra os Chargers na semana 13, deixando a situação do quarterback ambígua.

Jones assumiu a responsabilidade pela perda

Jones, por sua vez, demonstrou senso de compreensão e responsabilidade durante sua coletiva de imprensa pós-jogo. Apesar da divisão nas repetições dos treinos, ele insistiu que estava “definitivamente preparado” e reconheceu seu papel no desempenho da equipe. “Apenas uma péssima jogada de quarterback”, admitiu Jones, acrescentando que os Patriots “não têm chance” sob tais circunstâncias.

Enquanto o Patriotas Ao navegar por uma temporada desafiadora, permanecem dúvidas sobre o futuro de sua posição de zagueiro. Com Jones insinuando que está ciente da situação, resta saber se a escolha do primeiro turno de 2021 fez sua estreia definitiva pela equipe. Ambos Belichick e Jones enfrentam um momento crítico enquanto olham para o resto da temporada, com a direção e liderança da equipe sob escrutínio.