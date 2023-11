Canelo Alvarez mostra sua potência com seu carro mais luxuoso: o modelo Ferrari LaFerrari

Canelo Álvarez é uma das 499 pessoas proprietárias do modelo Ferrari LaFerrari. De vez em quando ele exibe nas redes sociais e, dessa vez, disse que era a sua vez de dirigi-lo.

Com a clássica cor vermelha, LaFerrari foi apresentada em 2013 pelo designer Flávio Manzoni. É um design exclusivo, pois foram fabricadas apenas 499 unidades desde sua apresentação até 2018. O chassi foi criado para lembrar o de um monolugar de Fórmula 1, inclusive fabricado no mesmo local onde são produzidos os carros do circuito máximo do automobilismo .

Outras celebridades que também possuem um desses carros são Fernando Alonso, Cristiano Ronaldo, Felipe Massa e Gordon Ramsay. Nem qualquer um pode comprar este carro luxuoso, pois é a Ferrari quem tem a palavra final na decisão de quem pode usar seus carros e quem não pode. Algumas das celebridades que estão na “lista negra” são Justin Bieber, Nicholas Cage, 50 Cententre outros.

Canelo conquistou sua terceira vitória consecutiva em setembro deste ano, desde que perdeu para Dmitry Bivol em maio de 2022. Antes de ser derrotado pelo boxeador russo, ele não perdia desde 2013, quando foi derrotado por Floyd Mayweather Jr..

A próxima luta do mexicano será contra David Benavidez em 2024.