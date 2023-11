Daboll dos Giants nega rumores de divergência com o coordenador principal: Nós só discutimos sobre pizza

Tele Gigantes de Nova York estão em uma seqüência de vitórias.

Onde antes parecia uma desgraça e tristeza para o G-Homensquarterback da terceira corda Tommy De Vito encontrou uma maneira de liderar Nova Iorque a vitórias consecutivas. O Gigantes no domingo suspendeu o Patriotas da Nova Inglaterra em uma vitória por 10-7 que os viu sair dos cinco primeiros do Draft de 2024 da NFL ordem – e, talvez, acabar com os rumores de discórdia Grande azulequipe técnica.

Um relatório de domingo afirmou que o técnico do Giants Brian Daboll e coordenador defensivo Don “Wink” Martindale não estávamos de acordo, mas Daball o pós-jogo foi rápido em contestar a noção e promover a harmonia enquanto Nova York olha para o futuro.

Daboll esclarece tudo

Falando aos repórteres após a vitória de domingo, Daball foi questionado sobre seu relacionamento com Martindale – um coordenador veterano que se juntou ao Gigantes de Baltimore em 2022.

“O maior argumento Piscar e eu tive quem ficou com o último pedaço de pizza”, brincou Daboll antes de passar para a próxima pergunta.

O GigantesA defesa não chamou a atenção negativa como o ataque dos Giants, mas a unidade teve um desempenho inferior em 2023 em relação às expectativas. Entrando no domingo, Nova Iorque ficou em 28º lugar em pontos permitidos e 28º em jardas permitidas. Apenas duas semanas atrás, os Giants permitiram 640 jardas para o Vaqueiros em uma derrota por 49-17 em Dallas.

Mas no domingo, os Giants forçaram três reviravoltas – todas interceptações de Mac Jones e Bailey Zappe. Eles limitaram o Patriotas para 283 jardas totais e 4,2 jardas por jogada. Zagueiro Ala da Jihad cheguei em casa por 1,5 sacos e Nova Inglaterra não conseguiu entrar na end zone mais de uma vez, apesar de ter feito 18 jogadas a mais que Nova York.

A vitória dos Giants é uma ótima notícia… para um rival de divisão!

Grande azul melhorou para 4-8 em 2023 graças a esse desempenho defensivo melhorado – não bom o suficiente para chegar aos playoffs, é claro, mas bom o suficiente para escapar do NFLadega após a semana 12.

No entanto, o Gigantes‘vencer ajuda o Comandantes de Washingtonque foram eliminados pelo Vaqueiros no Dia de Ação de Graças e “subiram” para o quinto lugar no draft – uma vaga à frente dos Giants, que derrotaram Washington duas vezes nesta temporada.

O Comandantes perderam cinco dos últimos seis jogos e enfrentam um confronto difícil contra o explosivo Golfinhos de Miami próximo domingo. Apesar do quarterback Sam HowellApesar de seu desafio pela coroa de jardas de passe, ele não está levando Washington a muitas vitórias – e, como resultado, ele poderá ser acompanhado por uma escolha entre os cinco primeiros em 2024.