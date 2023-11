Max Verstappen é criticado pela mídia europeia após suas travessuras fora da pista na apresentação do GP de Las Vegas

MMachado Verstappen foi recentemente criticado pela mídia europeia depois de reclamar do show de abertura do GP de Las Vegas, onde alegou que não gostou nada dos eventos fora da pista.

O atual campeão de F1 é conhecido por suas travessuras, principalmente quando se trata de eventos fora de pista como a espetacular apresentação do GP de Las Vegas, na qual disse que foi um 99% show e 1% evento esportivo.

Max Verstappen falou sobre sua antipatia por eventos fora da pista

Isso foi demonstrado mais uma vez no Grande Prêmio de Las Vegas, quando o holandês da Red Bull fez um discurso retórico sobre a apresentação dos pilotos que ocorreu na quarta-feira.

Ao falar com o The Guardian, Verstappen afirmou “Acho que eles ainda ganham dinheiro, quer eu goste ou não, então não depende de mim,” ele disse. “Mas também não vou fingir, apenas sempre expresso minha opinião sobre coisas positivas e negativas. É assim que eu sou.

“Algumas pessoas gostam um pouco mais do show, Eu não gosto nada disso. Eu cresci olhando apenas para o lado do desempenho e é assim que vejo também. Então, para mim, gosto de estar em Las Vegas, mas não tanto para corridas.” Ele elaborou

No entanto, estas queixas não foram bem recebidas pela imprensa em Europaenquanto o criticavam por sua falta de profissionalismo e simpatia com as pessoas que se reuniam no Circuito da Cidade do Pecado.

“Se você não gosta, não tenho certeza se devo dizer alguma coisa. Estou um pouco decepcionado com isso porque subir em uma plataforma para receber o carinho dos fãs não é o pior trabalho do mundo, é isso?” questionou Martin Brundle.

Max Verstappen foi criticado por especialistas europeus da F1

Acrescentando que “não é tão difícil. Você não está no trabalho de marinheiro, nem nas minas, nem nada parecido. Então, não entendo por que você sente tanta negatividade sobre isso”, reiterou ele em uma transmissão da Sky Sports.

Por outro lado, outro dos que manifestou o seu aborrecimento foi Jenson Button: “Estou surpreso que ele tenha sido tão franco. Ele quer correr e, aparentemente, é tudo o que ele quer fazer.“

“Mas há outras partes nesta coisa da Fórmula 1, como todos sabemos. A corrida é a parte divertida, mas somos pagos por todo o resto,“ele insistiu.