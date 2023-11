O Instagram, uma das principais plataformas de mídia social do mundo, pertencente à gigante Meta, tem estado em constante movimento para acompanhar as inovações tecnológicas.

Novos recursos do Instagram? Saiba o que esperar das funções “Minha Semana” e “Seu Espaço”

Enquanto o WhatsApp continua a receber atualizações frequentes, o Instagram também está pronto para lançar um novo recurso que promete revolucionar a experiência dos usuários na plataforma.

O aguardado “Minha Semana”

Nos últimos meses, a equipe do Instagram tem se empenhado em aprimorar a plataforma, desde a implementação de inteligência artificial até ajustes na interface para dispositivos como o Galaxy S24. Porém, o destaque está na iminente chegada do recurso “Minha Semana” (ou “My Week” em inglês).

Em suma, este novo recurso, segundo rumores, permitirá aos usuários compartilhar stories com uma duração estendida de até uma semana. Dessa forma, essa flexibilidade extra oferece a capacidade de adicionar ou remover postagens do feed de stories sem causar um alvoroço desnecessário.

Contudo, embora a funcionalidade ainda não esteja disponível para os usuários, não há uma data oficial de lançamento anunciada pelo Instagram. No entanto, se for implementada nos próximos meses, é esperado que mude significativamente a dinâmica dos stories, introduzindo uma nova dimensão temporal às postagens, mesmo que seja por apenas sete dias.

A revelação de Alessandro Paluzzi

A revelação desse recurso veio através de Alessandro Paluzzi, um desenvolvedor de aplicativos e especialista em engenharia reversa de códigos de aplicativos, conhecido por compartilhar informações sobre recursos em desenvolvimento no Instagram.



Você também pode gostar:

Desse modo, Paluzzi já havia antecipado uma ferramenta que permitiria aos usuários reorganizar suas postagens no perfil, oferecendo maior controle sobre a apresentação do conteúdo.

Recurso “Seu Espaço” e contas secundárias

Muitos usuários preocupados com a estética de seus feeds optam por criar contas secundárias, também conhecidas como “contas fakes”, para compartilhar conteúdo mais descontraído com um círculo mais restrito de amigos.

O Instagram, no entanto, está determinado a oferecer ferramentas que incentivem os usuários a permanecerem em suas contas principais. No entanto, uma das mais recentes inovações é o esperado recurso “Seu Espaço”, um ambiente privado dentro dos perfis dos usuários destinado a postagens diversas, incluindo fotos, momentos e até mesmo histórias.

Dessa forma, este espaço será facilmente acessível rolando para baixo no perfil do usuário, permitindo a criação de uma biografia e o uso de uma foto de perfil diferente daquela do perfil público. Em resumo, o “Seu Espaço” elimina a necessidade de login em uma nova conta, simplificando a experiência do usuário. Além disso, as pessoas adicionadas a este espaço serão notificadas, enquanto as removidas não serão informadas.

Uma grande expectativa

Embora o Instagram ainda não tenha confirmado oficialmente a existência do “Seu Espaço”, a expectativa cresce à medida que Alessandro Paluzzi indica a iminente chegada desse recurso.

Portanto, os usuários aguardam ansiosamente por mais opções de personalização e privacidade na plataforma. Em resumo, o Instagram continua a se reinventar, oferecendo recursos que prometem transformar a experiência dos usuários na plataforma.

Certamente, com a iminente chegada dos novos recursos, a comunidade da rede social aguarda ansiosamente por mais novidades que tornem a interação na plataforma mais dinâmica e personalizável.

Atualize seu app e usufrua das constantes inovações

Ao atualizar seu aplicativo, você está abrindo portas para um mundo de possibilidades e melhorias. Visto que novas funcionalidades, melhor desempenho e maior segurança aguardam por você. Por isso, mantenha-se atualizado e esteja pronto para usufruir de todas as inovações que tornarão sua experiência digital mais rica e satisfatória.

Manter seu aplicativo atualizado é simples:

Para dispositivos Android, acesse a Google Play Store, localize o aplicativo e clique em “Atualizar”.

Para dispositivos iOS, vá até a App Store, encontre o aplicativo e toque em “Atualizar”.