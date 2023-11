Ondas de calor AFETAM e PREOCUPAM população

Dias ensolarados proporcionam oportunidades ideais para desfrutar do parque ou da praia, aproveitando plenamente as condições climáticas agradáveis. No entanto, é essencial reconhecer a importância de conceder uma pausa ao corpo após um período prolongado de exposição solar, visto que as ondas de calor estão intensas e isso pode aumentar o risco de insolação.

Com a sucessão de ondas de calor que o país tem enfrentado, torna-se crucial manter a vigilância quanto aos perigos da insolação. Essa é uma condição séria resultante da exposição prolongada à luz solar e altas temperaturas. Familiarizar-se com os sinais e adotar precauções são passos essenciais para assegurar o bem-estar durante esses dias. Preste bastante atenção e tente praticar as dicas que daremos.

O que causa a perigosa insolação?

A insolação surge em circunstâncias de exposição prolongada ao sol e ondas de calor. É mais prevalente em ambientes excessivamente quentes ou durante atividades que induzem um rápido aumento da temperatura corporal.

Alguns fatores desencadeantes compreendem:

Exposição solar desprotegida: Permanecer por longos períodos na praia, clube ou piscina sem a devida proteção.

Atividades extenuantes: Participar em exercícios físicos intensos em condições de calor.

Vestimenta excessiva: Utilizar roupas pesadas, especialmente em dias quentes.

Desidratação: Manter-se desidratado por longos intervalos.

Quais são os indícios de insolação?

Os sintomas da insolação desenvolvem-se gradualmente, inicialmente apresentando-se com:



Febre elevada: Uma temperatura corporal consideravelmente alta é um sinal evidente de golpe de calor, podendo ultrapassar os 40º C.

Pele quente e seca: A pele pode tornar-se extremamente quente ao toque e seca, sem sudorese, devido à incapacidade do corpo de se resfriar eficientemente.

Confusão ou perda de consciência: O calor excessivo pode afetar o funcionamento normal do cérebro, resultando em confusão, desorientação, tontura e, em casos graves, perda de consciência.

Pulso rápido e forte: O coração pode bater mais rapidamente do que o normal na tentativa de fornecer sangue suficiente ao corpo.

Dores de cabeça intensas: Dores de cabeça severas podem ocorrer como resultado da desidratação e da pressão no sistema circulatório.

e da pressão no sistema circulatório. Náuseas e vômitos: O sistema digestivo pode ser impactado, resultando em náuseas e, em casos mais graves, vômitos.

Fadiga extrema: O calor excessivo pode causar exaustão, resultando em fadiga severa e fraqueza.

Em situações mais graves e prolongadas, esses sinais podem progredir para respiração rápida e dificultosa, palidez e até mesmo desmaio. Há também quem tem convulsões, aumento significativo da temperatura corporal, extremidades arroxeadas e enfraquecimento muscular. Em casos mais extremos, coma e óbito.

Como prevenir a insolação pelas ondas de calor?

Para prevenir a insolação, há boas práticas que podem ser adotadas de maneira simples e eficaz. São elas:

É aconselhável evitar a exposição direta ao sol, buscando sombra, especialmente entre as 10h e as 16h, os períodos de maior intensidade solar.

Escolha roupas leves, de tonalidades claras e que não fiquem justas ao corpo. Utilize protetor solar com FPS 30 ou superior para resguardar a pele contra os raios UV e evitar possíveis queimaduras.

Mantenha uma hidratação constante, ingerindo abundantes líquidos, preferencialmente água, água de coco e sucos naturais. Evite o consumo excessivo de álcool, pois pode resultar em desidratação.

Ao se exercitar em condições de calor, ingira líquidos antes, durante e após a atividade física. Esteja atento aos horários mais quentes do dia, evitando realizar atividades ao ar livre nesses momentos.

No interior do carro, evite permanecer prolongadamente em dias excessivamente ensolarados. Adicionalmente, uma alimentação leve, centrada em frutas e vegetais, contribui para a hidratação adequada.

Se alguém apresentar sinais de pelas ondas de calor, é imperativo procurar ajuda médica imediatamente. Enquanto aguarda assistência, a pessoa deve ser transferida para um local mais fresco, receber água para beber, e a aplicação de compressas frias pode auxiliar na redução da temperatura corporal.