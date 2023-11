Patrick Mahomes fala sobre os problemas do WR dos Chiefs antes do confronto dos Eagles

Tele reinando Campeões da NFL, os Kansas City Chiefsjogará uma revanche de Super Bowl LVII contra o Philadelphia Eagles no Monday Night Football da semana 11, com todos esperando que seja um dos jogos mais emocionantes da temporada.

Os Chiefs desfrutaram de uma semana de BYEcom o zagueiro Patrick Mahomes conversando com a mídia antes do jogo sobre a crise que o time está enfrentando com os wide receivers, já que o grupo teve um desempenho inferior ao longo da temporada de 2023 da NFL.

Pat Mahomes fala sobre questões de WR

Mahomes disse à imprensa que tem notado algumas melhorias ao longo da temporada, sabendo que é apenas a progressão natural num grupo que apresenta várias peças novas.

Sempre senti que ao longo da temporada a química fica cada vez melhor. Obviamente, todo mundo quer que os receptores explodam e tudo mais. Mas acho que os caras melhoraram com o passar da temporada e estão melhorando. Estamos fazendo progressos na direção certa e, com sorte, continuaremos fazendo isso ao longo da temporada e levando esse impulso para os playoffs. Pat Mahomes

Problemas de WR dos Chiefs

O tight end Travis Kelce tem sido o alvo mais confiável de Mahomes ao longo da temporada, com 597 jardas de recepção e 4 TDs, enquanto Rashee Rice é o wide receiver mais prolífico do time, com também 4 TDs e 378 jardas.

Entre os outros WRs da equipe, Kadarius Toney, Skyy Moore, Marquez Valdes-Scantling, Mecole Hardman Jr., etc, marcaram apenas 3 TDs entre todos eles na temporada.