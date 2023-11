PFL adquire oficialmente o Bellator MMA e revela planos para card Champs vs. Champs em 2024

O PFL fechou oficialmente acordo para aquisição do Bellator MMA.

A tão comentada venda foi oficializada na segunda-feira, com o fundador do PFL, Donn Davis, anunciando a notícia via Twitter. Várias pessoas falando sob condição de anonimato disseram ao MMA Fighting que o acordo incluía ações da PFL, o que permitirá à Paramount – agora ex-proprietária do Bellator – manter uma participação minoritária na promoção.

Nova potência global do MMA@PFLMMA adquire @Bellator Nossa lista de lutadores é igual ao UFC – ambos com 30% dos 25 melhores lutadores do mundo PFL lança Bellator reimaginado – Bellator International Champions Series Megaevento para fãs em 2024 – PFL Champs x Bellator Champs pic.twitter.com/Ma4YUl4AUi -Donn Davis (@DonnDavisPFL) 20 de novembro de 2023

“Isso muda totalmente o cenário do MMA da noite para o dia”, disse Davis ao Financial Times. “Basicamente, você coloca duas empresas número dois para criar um colíder. O elenco combinado do PFL Bellator agora tem 30% de seus lutadores classificados entre os 25 melhores do mundo pela Fight Matrix. É o mesmo que o UFC tem em seu elenco.”

A partir de agora, o Bellator continuará a operar como sua própria promoção sob um sistema “reimaginado” na PFL chamado Bellator International Champions Series. A série Bellator incluirá oito eventos por ano, com cada card apresentando duas lutas pelo título no topo.

Os lutadores do Bellator atualmente sob contrato com a promoção estarão disponíveis para competir no PFL, que inclui os torneios de toda a temporada, bem como a próxima série de “superlutas” em pay-per-view que será lançada em 2024.

Como parte de seu anúncio inicial, Davis também afirmou que haverá um “megaevento” em 2024 com planos de promover um card entre os campeões do PFL e os campeões do Bellator.

A aquisição do Bellator MMA pela PFL está em andamento há meses, enquanto a Paramount tentava se livrar da promoção de MMA lançada pela primeira vez em 2008. A promoção foi então adquirida pela Viacom em 2011, com o Bellator promovendo cartões em várias redes, incluindo CBS e Showtime.

Em outubro, a Paramount anunciou que a Showtime fecharia sua divisão de esportes, que incluía boxe e MMA na emissora. Esse foi essencialmente o último prego no caixão para o futuro do Bellator com a empresa, à medida que as negociações para uma venda se intensificavam.

Agora o acordo foi fechado com a compra do Bellator pela PFL para criar uma organização totalmente nova e o rival número 2 por trás do UFC.