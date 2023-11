Quando vai sair o concurso IPEA?

Os aprovados do concurso IPEA receberão salários acima de R$ 20 mil

O concurso IPEA -Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- será liberado em breve. Os prazos foram explicitados, assim como detalhes sobre cotas.

Quer saber mais? Confira.

Concurso Ipea- Prazos, Cotas e Orçamento

O aguardado Concurso Ipea, que oferecerá 80 vagas para Técnico de Planejamento e Pesquisa, traz novas informações reveladas pela presidente do IPEA, Luciana Servo. Em entrevista ao portal Poder 360, ela compartilhou detalhes sobre prazos, cotas e orçamentos previstos para o certame.

Prazos e Expectativas

A previsão é que o edital seja lançado em dezembro, com as provas ocorrendo no início do próximo ano. As nomeações estão planejadas até o segundo semestre de 2024. No entanto, Luciana destacou que as 80 vagas não suprirão todas as necessidades do órgão devido às perdas por aposentadorias nos últimos 25 anos. O objetivo é realizar concursos regulares conforme a demanda.

Orçamento do concurso IPEA

O orçamento para o concurso já foi reservado, e embora não seja necessário um curso de formação como etapa do certame, ele é considerado essencial.



Você também pode gostar:

Cotas Raciais

O Concurso IPEA seguirá critérios de cotas raciais, reservando 8 vagas para pessoas com deficiência e 16 para candidatos negros.

Remuneração

Os aprovados podem esperar uma remuneração de R$ 20.924,80. O Cebraspe coordenará o processo seletivo.

Último Concurso IPEA

O último concurso IPEA ocorreu em 2008, voltado para Analista de Sistemas e Técnico de Desenvolvimento e Administração, com diversas etapas, incluindo objetivas, discursivas, práticas (para técnico) e análise de títulos. O novo certame busca fortalecer partes fundamentais do IPEA, mas o órgão espera futuros concursos regulares para atender às demandas.

Função do IPEA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) desempenha um papel fundamental no contexto brasileiro, dedicando-se a realizar estudos aprofundados sobre questões econômicas e sociais. Sua missão é fornecer análises robustas e embasadas para subsidiar a formulação de políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento do país.

O Ipea não apenas conduz pesquisas, mas também desempenha um papel crucial na avaliação da eficácia das políticas governamentais. Isso significa que a instituição contribui para aprimorar e embasar as decisões do governo por meio de projeções econômicas, análises estatísticas e estudos abrangentes sobre desenvolvimento regional, entre outras atividades essenciais.

Com um enfoque especial na redução das desigualdades regionais, o Ipea trabalha para compreender e propor soluções para questões socioeconômicas específicas em diferentes partes do país. Além disso, a instituição coleta dados relevantes, realiza pesquisas e colabora para a construção de indicadores econômicos, peças-chave para entender a situação do Brasil.

Em resumo, o Ipea desempenha um papel crucial na geração de conhecimento e informações que embasam as decisões governamentais, visando promover um desenvolvimento sustentável e equitativo em todo o território nacional.

Preparação para o novo edital IPEA

Preparar-se para o concurso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) requer uma abordagem estratégica e metódica. Aqui estão algumas orientações para guiar seu processo de estudo:

Inicie sua preparação realizando uma análise detalhada do edital. Certifique-se de entender os requisitos, as fases do processo seletivo e o conteúdo programático. Liste as disciplinas e tópicos mais importantes, dando prioridade aos que têm maior peso na avaliação.

Escolha materiais de estudo atualizados e específicos para o concurso, como livros, apostilas e recursos online. Concentre-se nos temas frequentemente abordados nas provas, considerando a natureza do cargo desejado.

Estabeleça uma rotina de estudos realista e consistente, levando em conta o tempo disponível diariamente. Distribua seu tempo de forma equilibrada entre as disciplinas, evitando concentrar-se demasiadamente em uma área.

A prática de resolver questões de concursos anteriores do Ipea e de instituições similares é essencial. Isso familiariza você com o estilo das questões, além de aprimorar seu raciocínio e tempo de resposta.

Inclua simulados completos em sua preparação para avaliar seu desempenho em condições semelhantes às da prova real. Identifique pontos fracos e concentre-se em aprimorá-los ao longo do tempo.

Dedique tempo para revisar regularmente o conteúdo estudado, destacando e revisando áreas com maior dificuldade. A revisão constante é crucial para consolidar o conhecimento e fortalecer sua preparação.

Mantenha-se atualizado sobre eventos recentes, especialmente aqueles relacionados à economia e políticas públicas. Essa prática é fundamental para se destacar nas questões de atualidades.