Shakira chega a acordo com promotores espanhóis no primeiro dia de julgamento por fraude fiscal

Pna estrela Shakira concordou com um acordo com as autoridades espanholas no primeiro dia de um julgamento por fraude fiscal em Barcelona na segunda-feira, evitando o risco de uma pena de prisão.

Shakira disse ao magistrado presidente, Jos Manuel del Amo, que aceitou o acordo alcançado com os promotores. Ela respondeu “sim” para confirmar o seu reconhecimento de seis acusações de não pagamento ao governo espanhol de 14,5 milhões de euros (cerca de 15,8 milhões de dólares) em impostos entre 2012 e 2014.

Pelo acordo, Shakira receberá uma pena suspensa de três anos e uma multa de 7 milhões de euros (7,6 milhões de dólares).

O julgamento, que teria incluído mais de 100 testemunhas nas semanas seguintes, foi cancelado após apenas oito minutos.

Os promotores disseram em julho que buscariam uma pena de prisão de oito anos e dois meses e uma multa de 24 milhões de euros (26 milhões de dólares) para a cantora, que conquistou fãs em todo o mundo por seus sucessos em espanhol e inglês em diferentes gêneros musicais.

O caso depende de onde Shakira, hoje com 46 anos, morou naquele período. Os promotores de Barcelona alegaram que a cantora colombiana passou mais da metade desse período na Espanha e, portanto, deveria ter pago impostos sobre sua renda mundial no país, embora sua residência oficial ainda fosse nas Bahamas. As taxas de imposto são muito mais baixas nas Bahamas do que na Espanha.

A empresa de relações públicas de Shakira disse que ela já pagou tudo o que devia e mais 3 milhões de euros (cerca de 3,2 milhões de dólares) em juros.

O múltiplo Vencedor do Grammy e Grammy Latino acenou e mandou um beijo para uma pequena multidão de espectadores antes de entrar no tribunal.

Shakira recusou um acordo oferecido a ela pelos promotores para resolver seu caso em julho de 2022, dizendo, por meio de sua empresa espanhola de relações públicas Llorente e Cuenca, que ela “acredita na sua inocência e opta por deixar a questão nas mãos da lei”. Os detalhes desse possível acordo não foram divulgados.

Shakira foi citada nos vazamentos do “Paradise Papers”, que detalhavam os acordos fiscais offshore de vários indivíduos de alto perfil, incluindo celebridades musicais como Madonna e Bono do U2.

A equipa de defesa de Shakira, a firma de Barcelona Molins Defensa Penal, disse em novembro de 2022 que ela não tinha passado mais de 60 dias por ano no país durante o período em questão, acrescentando que teria de ter passado metade do ano em Espanha ser considerado residente fiscal. Sua defesa argumentou que ela ficou longe de Barcelona por longos períodos em uma turnê mundial em 2011 e depois passou muito tempo nos Estados Unidos como parte do júri do programa de talentos musicais da televisão NBC, The Voice.

Os procuradores espanhóis discordaram, e o juiz de instrução, Marco Juberas, escreveu em 2021, na conclusão de uma investigação de três anos sobre as acusações, que considerou existirem “evidências suficientes de criminalidade” para o caso ir a julgamento. Shakira defendeu sua inocência quando foi questionada por Juberas em 2019.

Shakira perdeu um recurso para que o caso fosse arquivado no ano passado

Shakira estabeleceu sua residência fiscal na Espanha em 2014, ao mesmo tempo em que seu filho mais velho estava matriculado na escola em Barcelona, ​​segundo sua equipe de defesa, já que ela iria passar mais tempo no país com a família.

Em Espanha, um juiz de investigação realiza uma investigação inicial e decide arquivar o caso ou enviá-lo a julgamento. Um tribunal pode dispensar a pena de prisão para réus primários se eles forem condenados a menos de dois anos de prisão.

Numa investigação separada, os procuradores públicos espanhóis acusaram Shakira em setembro de alegada evasão de 6,7 milhões de euros em impostos sobre os seus rendimentos de 2018. Eles a acusaram de usar uma empresa offshore com sede em um paraíso fiscal para evitar o pagamento do imposto.

A Espanha reprimiu estrelas do futebol como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na última década por não pagarem todos os seus impostos. As ex-estrelas do Barcelona e do Real Madrid foram consideradas culpadas de evasão, mas ambas evitaram a prisão depois que suas sentenças foram suspensas.

Shakira, cujo nome completo é Shakira Isabel Mebarak Ripoll, tem dois filhos, Milan e Sasha, com o astro do futebol do Barcelona, ​​Gerard Piqu. O casal morou junto em Barcelona antes de terminar o relacionamento de 11 anos no ano passado. Desde então, ela reside em Miami.

Depois de triunfar na gala do Grammy Latino em Sevilha na quinta-feira, Shakira agradeceu aos fãs na Espanha por “estarem comigo nos bons e nos maus momentos”.