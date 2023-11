Taylor Swift lamenta a morte de seu fã em show no Brasil

Taylor Swift está de luto pela morte de uma frequentadora de um show no Brasil… dizendo que a tragédia a deixou arrasada e com o “coração despedaçado”.

A estrela pop acessou o Instagram e postou uma carta sincera após seu show “Eras Tour” na noite de sexta-feira no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Taylor escreveu: “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastado estou com isso.”