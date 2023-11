Taylor Swift oferece experiência VIP para família de fã que morreu em seu show no Brasil

Tele família de Ana Clara Benevidesa Taylor Swift fã que morreu em seu show no Rio de Janeiro no início deste mês, teve uma experiência VIP no show da popstar em São Paulo no sábado.

Benevides, uma brasileira de 23 anos, sofreu uma parada cardíaca fatal na semana passada em meio a uma intensa onda de calor antes do show de Swift no Rio. A proibição de garrafas de água pessoais no estádio é parte do motivo da morte.

Taylor Swift convida família de Ana Clara Benevides para último show no Brasil

Swift, 33 anos, entrou em contato com a família Benevides um dia antes do show em São Paulo, após relatos de que ela não havia oferecido nenhuma ajuda.

A extensão da ajuda de Swift à família Benevides ainda não está clara, mas eles foram vistos no show em São Paulo sob a tenda VIP da popstar.

Família de Ana Clara Benevides homenageia-a

A família de Ana Clara usava camisetas com o rosto dela estampado e, compreensivelmente, parecia triste com a situação agridoce.

A “Eras Tour” na América do Sul termina após o show em São Paulo e Benevides certamente será o que mais lembrará da viagem de Swift ao Brasil.

Swift teria ficado feliz por ter o ombro do namorado Travis Kelce chorar depois de ouvir a notícia da trágica morte de seu fã.