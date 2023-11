Tom Aspinall reage aos elogios de Jon Jones e quer a ‘luta dos sonhos’ com Jones em Manchester

Tom Aspinall está decidido a brigar com Jon Jones.

Depois de uma atuação triunfante contra Sergei Pavlovich na co-luta principal do UFC 295, no sábado, Aspinall agora detém o título interino dos pesos pesados, cinturão criado na ausência do campeão indiscutível Jon Jones. Jones e Stipe Miocic estavam escalados para lutar no UFC 295, mas Jones foi forçado a desistir devido a uma lesão, e Aspinall x Pavlovich foi reservado como luta substituta.

Uma luta de unificação entre Aspinall e Jones faz todo o sentido, exceto pelo fato de que Jones e Miocic insistiram que a próxima luta seria um contra o outro. Aspinall está esperançoso de que o nocaute sobre Pavlovich no primeiro round seja suficiente para fazer o UFC considerar um plano diferente.

“No momento, vou aproveitar esta noite”, disse Aspinall na coletiva de imprensa pós-luta da noite, quando questionado sobre o que vem por aí. “Mas acho que deveríamos fazer Tom Aspinall x Jon Jones em Manchester. Isso é algo especial e tenho certeza que o UFC vai concordar com isso. Isso seria especial.”

“Absolutamente incrível também”, Aspinall respondeu à sugestão de que eles lutassem no Estádio de Wembley, em Londres. “Não precisa ser Manchester, mas acho que se fizermos o maior lutador de todos os tempos contra o campeão britânico dos pesos pesados ​​do UFC no Reino Unido, isso seria absolutamente insano. Vamos fazer isso, com certeza.

A conquista do título de Aspinall encerra uma brilhante campanha de recuperação, que começou em julho passado, quando ele voltou de uma lesão no joelho para finalizar Marcin Tybura em 73 segundos. Ele superou o desempenho contra Pavlovich, derrubando o contundente russo em 69 segundos. Seu recorde no UFC agora é de 7-1, com todas as vitórias por nocaute ou finalização.

Idealmente, Aspinall não gostaria de esperar um ano inteiro para que Jones voltasse da lesão e resolvesse seus negócios com Miocic, mas ele disse que lutar contra Jones continua sendo seu objetivo principal. Ele está esperançoso de que seu desempenho no UFC 295 convença Jones a adiar a aposentadoria por pelo menos mais uma luta.

“Como não poderia?” Aspinall disse. “Eu não acho que fiz muita coisa errada para ele dizer, ‘Essa é uma luta fácil.’ Acho que se eu acertar alguém bem na cara, eles vão dormir, simples assim. Jon sabe disso, e isso não é desrespeito ao Jon, eu absolutamente amo Jon, ele é um dos meus lutadores favoritos de todos os tempos, eu absolutamente o admiro. Mas quero lutar com ele e acho que posso vencer.”

Jones estava definitivamente assistindo à última vitória de Aspinall e acessou o Twitter logo depois para elogiar Aspinall.

Parabéns Tom pelo cinturão interino dos pesos pesados! Foi um desempenho incrível! – BONY (@JonnyBones) 12 de novembro de 2023

“Tom, parabéns pelo cinturão interino do campeonato dos pesos pesados”, escreveu Jones. “Foi um desempenho incrível.”

Os comentários chamaram a atenção de Aspinall durante sua reunião pós-evento, e ele foi encorajado ainda mais a convocar uma briga com um de seus ídolos.

“Eu também vi Jon falando coisas boas sobre mim em um podcast, é muito legal”, disse Aspinall. “Obviamente, é sempre bom ouvir coisas boas sobre você, mas de alguém assim que eu admiro muito, ainda mais.

“Obrigado, Jon, e apenas me dê a oportunidade. Me deixe fazê-lo. Dê-me a luta dos meus sonhos. Por que não? Acabei de realizar meu sonho agora. Dê-me a luta dos meus sonhos, deixe-me lutar pelo meu legado agora, por favor.”

O ex-campeão interino Ciryl Gane também foi rápido em dar os parabéns a Aspinall através das redes sociais, mas deu um passo extra ao chamar Aspinall.

Parabéns, Tom. Você agora é o campeão e se torna aquele que está sendo perseguido, e eu sou o caçador. Vejo você em breve -Ciryl Gane (@ciryl_gane) 12 de novembro de 2023

É um confronto no qual Aspinall já manifestou interesse. Agora que é ele quem tem o ouro, ele tem outras ideias sobre quem Gane deveria lutar.

“Isso é interessante depois que eu o denunciei, fui para a França e ele recusou a luta”, disse Aspinall. “Eu acho que ele deveria lutar [Jailton] Almeida. Acho que esses caras deveriam lutar entre si primeiro e ver o que acontece lá.”