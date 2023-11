Veronika Rajek posa com uma roupa rosa tentadora e corteja seus fãs

Smodelo lovakiano Verônica Rajek incendiou as redes sociais com uma sessão de fotos sensual em um traje rosa de duas peças que deixou pouco para a imaginação, para a alegria de seus mais de seis milhões de seguidores em seu perfil. Conta do Instagram.

A postagem teve como objetivo promover a compra de um look Fashion Nova na Black Friday, com uma mensagem criativa aos potenciais compradores, com a promessa de que poderão fazer seus parceiros se apaixonarem.

O momento escaldante de Irina Shayk e Emily Ratajkowski na quadra

“Quer ver seu ente querido apaixonado por esse look? Não hesite e dê o primeiro passo comprando durante as promoções da Black Friday na @Fashionnova x @novamen”, postou Verônica Rajekprometendo um bom desconto.

A figura invejável de Veronika Rajek

Verônica Rajek modela todos os tipos de looks e em todos eles mostra seu corpo, exibe biquínis e também meias, às vezes mostra um pouco demais para mimar os fãs.

No post com o look sensual na cor rosa, nas primeiras fotos ela usa um colete aberto que revela uma parte dos seios, enquanto nas últimas ela posou em foto aberta, com suas lindas pernas e em uma ela resolveu virar costas e mostrou uma parte do bumbum, pois a minissaia rosa não dava para cobrir tudo.

Alguns de seus seguidores acreditam que ela é tão magra que recomendaram que ela comesse um hambúrguer, no entanto, Verônica Rajek tem defendido que seu estilo de vida é manter uma alimentação saudável além de fazer exercícios regulares na academia, onde costuma publicar um pouco de sua rotina para ficar em forma junto com mensagens motivacionais.

A modelo eslovaca acumulou uma pequena fortuna graças aos seus enormes seguidores nas redes sociais e plataformas baseadas em assinaturas como OnlyFans.

Com seis milhões de seguidores apenas no Instagram, ela se tornou uma das figuras mais reconhecidas online, o que lhe permitiu realizar sonhos como mudar-se para os Estados Unidos e viver um estilo de vida luxuoso.