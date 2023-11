Wemby dando um show em Denver: fenômeno do Spurs ilumina o campeão da NBA Nuggets

Tele incentivo de São Antônio ainda estão nos estágios iniciais de uma reconstrução, mas Victor Wembanyama continua a impressionar e mostrar sua ampla gama de habilidades.

O animal no domingo enfrentou Nikola Jokic e a NBA campeão Nuggets de Denver – e no primeiro quarto, ele mais do que se manteve firme contra o melhor pivô do basquete. O jovem de 19 anos já estava perto de um double-double no intervalo e montou um mini rolo de destaques, embora Santo Antônio seguido por dois dígitos após 24 minutos.

Vídeo de destaques do primeiro trimestre de Wemby

Mesmo nos primeiros dois minutos do jogo de domingo em Arena de Bola, O animal já estava causando impacto nas duas extremidades do piso.

Wembanyama golpeou um Reggie Jackson tentativa de layup em uma das primeiras posses – seu 42º bloqueio em seu 17º NBA jogo. O Pepitas O armador teve pouco chute para contornar o fenômeno dos 7’4” e passar a bola pelo barbante.

Então, Wembanyama correu até o chão e drenou uma cesta de três pontos. Jokiccara para dar Santo Antônio uma vantagem inicial de 5-3.

Mais tarde, no primeiro quarto, Wembanyama lançou um passe longo e sem olhar para outro grande homem Zach Collinsque montou Grande Branham para um arremesso de três pontos.

Wembanyama terminou o primeiro tempo com 17 pontos, nove rebotes, quatro roubadas de bola e dois bloqueios. No entanto, as três faltas pessoais do adolescente foram um problema, e o Nuggets dominou confortavelmente os minutos em que ele não jogou.

Wemby foi banhado por cantos “superestimados” no Madison Square Garden

Victor Wembanyama enfrenta provocações ‘superestimadas’ dos fãs dos Knicks em memorável estreia no MSGRoberto Ortega

Wembanyama responde à gafe de camisa

Enquanto ele tomava a palavra Denvertorcedores e funcionários do time estavam curiosos para ter certeza de que O animalo nome de estava escrito corretamente nas costas de sua camisa. Sua camisa na noite de sexta-feira contra o Guerreiros do Golden State lia-se “Wembanyana” no verso – um infeliz erro de impressão que atraiu a ira do jovem de 19 anos.

“É uma pena”, disse Wembanyama após o jogo de sexta-feira.

Felizmente, o nome de Wembanyama foi escrito da maneira certa no domingo à noite – e com essa distração fora do caminho, o fenômeno francês se inspirou para jogar contra o atual campeão.