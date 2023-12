Alex Pereira no peso pesado? Glover Teixeira diz que ‘Poatan’ foi disciplinado o suficiente para buscar o terceiro cinturão do UFC

Alex Pereira conquistou o segundo título do UFC ao nocautear Jiri Prochazka em novembro, e seu parceiro de treino Glover Teixeira vê potencial para mais ouro no futuro.

Pereira, hoje campeão de duas divisões no GLORY Kickboxing e no UFC, disse em episódio do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast anterior ao UFC 295 que era “muito cedo para pensar” na possibilidade de subir ao peso pesado no futuro. Com o segundo título do UFC garantido, porém, Teixeira acha que é factível.

“É tudo um processo”, disse Teixeira em Trocação Franca. “’Poatan’ é um profissional disciplinado e por isso conseguiu fazer 185 em primeiro lugar. Não é fácil para ninguém fazer o que ele fez. Poucas pessoas conseguem administrar isso.

“Não estou dizendo que poucos podem lutar no UFC e muito menos ganhar o cinturão, mas fazer o que ele fez, perdendo tanto peso, poucos conseguem. No UFC, eu diria que apenas 10% dos lutadores conseguem fazer aquela redução de peso do jeito que ele fez. Foi muito brutal, mas ‘Poatan’ tem disciplina para isso.”

Pereira venceu três lutas seguidas no UFC antes de parar Israel Adesanya para conquistar o título dos médios do UFC em sua oitava luta profissional de MMA em 2022. “Poatan” decidiu subir de divisão depois de perder a revanche para Adesanya no início deste ano, então marcou de volta- vitórias consecutivas sobre Jan Blachowicz e Prochazka para encerrar 2023 com outro cinturão do UFC com apenas 9-2 no geral no esporte.

A divisão de pesos pesados ​​do UFC tem atualmente dois campeões, Jon Jones e o titular interino Tom Aspinall. Teixeira disse que “Poatan” seria forte como um cavalo no peso pesado, mas não aconselharia Pereira a adicionar tanto peso como Jones fez.

“Se ele subisse, mudaria a alimentação e a rotina de treinos fora do acampamento para ganhar massa”, disse Teixeira. “’Poatan’ anda em torno de 233 libras e acho que pode chegar a 246, mas não [over that], você sabe? Acho que 242 seria bom.”

O UFC ainda não anunciou quem terá a primeira chance contra Pereira pelo título dos meio-pesados ​​do UFC em 2024.