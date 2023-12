Anthony Edwards, do Timberwolves, aborda alegações de aborto: ‘Não está alinhado com quem eu quero ser’

A estrela do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, se encontra em meio a polêmica ao responder às alegações de que encorajou uma mulher, que não é sua namorada, a fazer um aborto e ofereceu uma compensação financeira pelo procedimento.

Imagens de mensagens de texto surgiram, revelando uma conversa entre Eduardo e a modelo Paige Jordae, que postou as trocas em sua página do Instagram.

Edwards: Todas as mulheres deveriam ser empoderadas

Em seu comunicado divulgado em X, Eduardo abordou as acusações, reconhecendo que os comentários foram feitos no “calor do momento” e não se alinham com as suas crenças pessoais.

Ele enfatizou a importância de as mulheres terem poder para tomar decisões sobre os seus corpos, expressando o compromisso de tratar dos seus assuntos pessoais em privado.

Edwards’ mensagem completa lida: “Fiz comentários no calor de um momento que não são meus e que não estão alinhados com o que acredito e com quem quero ser como homem. Todas as mulheres deveriam ter o poder de tomar suas próprias decisões sobre seus corpos e o que é melhor para eles. Estou tratando de meus assuntos pessoais em particular e não farei mais comentários sobre eles neste momento.”

Os supostos textos retratam Jordae compartilhando a foto de um teste de gravidez, com a outra parte, supostamente Eduardoinstruindo-a a fazer um aborto e oferecendo assistência financeira.

Subseqüentemente, Jordae postou uma história no Instagram exibindo um recibo de uma transferência eletrônica de US$ 100.000.

Escândalo pode desviar a atenção da temporada dos Timberwolves

O momento destas alegações coincide com o Lobos de madeira notável início de temporada da NBA, ostentando um recorde de 19-5 e liderando o Conferência Oeste.

Eduardo tem sido um jogador fundamental, com média de 24,2 pontos e 5,1 assistências por jogo.

À medida que a controvérsia se desenrola, o Lobos de madeira não se manifestaram, mantendo silêncio sobre a situação que antecedeu o jogo contra o Miami Heat em Segunda-feira noite.

Eduardolistado como questionável no relatório de lesão com uma ponta no quadril direito, enfrenta desafios dentro e fora da quadra.

Adicionando complexidade à situação, Edwards’ namorada atual, Jeanine Roblesanunciou sua gravidez no Instagram na semana passada.