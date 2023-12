Benefícios únicos do TANF: Qual estado oferece pagamento único?

Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) é oferecido nos 50 estados do Estados Unidos para ajudar as famílias jovens a fazer face aos tempos económicos, mas o que é? Como funciona? Quem oferece o benefício único?

O esquema está aberto a cidadãos dos EUA, estrangeiros legais e estrangeiros qualificados nos estados onde se candidatam, com elegibilidade exigindo desemprego ou baixa renda. Os candidatos devem ter: um filho menor de 18 anos, grávida, eles próprios menores de 18 anos e o chefe da família.

Um pagamento único é oferecido a essas famílias, mas, como o nome, é algo único na vida, que proporciona à família US$ 100 extras para lidar com as lutas e dificuldades de curto prazo. Texas é um desses estados que oferece ajuda.

O programa TANF oferece benefícios às famílias em dificuldades sob a forma de ajuda financeira e serviços de apoio através de programas e esquemas liderados pelo Estado que visam melhorar a qualidade da assistência ao trabalho, assistência aos cuidados infantis e preparação para o emprego.

A TANF ajuda a pagar alimentos, roupas, moradia, serviços públicos, móveis, transporte, comunicações, lavanderia, suprimentos domésticos, suprimentos médicos e outras necessidades básicas.

Limite máximo de renda mensal

Para controlar quem solicita o benefício e para garantir que o dinheiro vai para as famílias que realmente precisam dele, existem limites sobre quanto uma família pode ganhar por mês para se qualificar para a ajuda. Eles estão descritos abaixo.