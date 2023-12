Bill Belichick procurou Travis Kelce após a derrota do Patriots para o Kansas City Chiefs

EUuma rara saída de sua rotina habitual pós-jogo, Bill Belichick, o experiente treinador do Patriotas da Nova Inglaterrademonstrou um gesto incomum de respeito para com Travis Kelce do Chefes de Kansas City.

Após uma derrota por 27-17 em Estádio Gillette no domingo, onde Patriotas’ posição atual em 3-11 levanta questões sobre Belichick’s futuro em Nova Inglaterra, o treinador desviou-se da sua habitual estratégia de saída.

Travis Kelce elogiou Bill Belichick após o jogo do Chiefs

Depois de trocar gentilezas com Treinador dos Chiefs, Andy Reid, Belichick foi direto para A estrela do Kansas City, Kelceparticipando de uma conversa prolongada.

“Agradeço você, treinador,” Kelce expresso para Belichickque, apesar das incertezas em torno de sua gestão, reservou um momento para transmitir algumas idéias ao tight end de 34 anos antes de seguirem caminhos separados.

Apesar de Kelce’s desempenho relativamente modesto no jogo, com apenas cinco recepções para 28 jardas, ele expressou profundo respeito por Belichick.

Reconhecendo o enorme desafio de enfrentar uma Belichick-defesa treinada, Kelce destacou a complexidade e a profundidade estratégica do Patriotas’ treinador traz para o jogo.

“Ele sempre tem muitos caras que podem jogar de forma inteligente, então tiro o chapéu para Belichick hoje por tornar minha vida difícil, isso é certo. tenho muito respeito por aquela equipe”, Kelce comentou.

O que vem por aí para Bill Belichick na NFL?

Abordando especulações sobre Belichick’s saída potencial de Nova Inglaterra,Kelce sugeriu que o treinador tinha mais a oferecer.

“Tenho a sensação de que aquele cara ainda tem um pouco de futebol”, confirmou ele na coletiva de imprensa pós-jogo.

A troca, ao que parece, foi uma manifestação de Belichick’s respeito pelo bicampeão do Super Bowl.

Além de sua interação com Kelceo futuro técnico do Hall da Fama de 71 anos se envolveu em discussões pós-jogo com Quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes e final defensivo Chris Jonesmostrando ainda mais seu espírito esportivo e camaradagem.