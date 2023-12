Bolsa Família 2024 terá novo cartão com função inédita

O Bolsa Família encerra 2023 em seu 20º ano de existência, com o governo federal garantindo o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita. O programa segue para 2024 mantendo o objetivo de garantir direitos sociais básicos e, sobretudo, combater a fome e o ciclo da pobreza.

E as expectativas para o novo ano seguem animadoras. Estima-se que o Bolsa Família 2024 traga uma série de inovações, incluindo um novo cartão do beneficiário. Neste ano que passou, já observamos uma reformulação significativa no design do cartão, segundo a nova identidade visual do governo.

Agora, segundo Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil (MDS), o cartão deverá vir com novas funcionalidades, incluindo a opção débito.

Acompanhe aqui os detalhes importantes acerca desta nova ferramenta para o Bolsa Família 2024 e o pronunciamento oficial do ministro.

Q uem terá direito ao cartão Bolsa Família em 2024?

Todos os beneficiários do programa Bolsa Família em 2024 serão elegíveis para receber o novo cartão, desde que sigam atendendo aos critérios estabelecidos para aprovação e recebimento do benefício. Eles incluem:

pessoas em situação de pobreza, com renda familiar per capita (por pessoa) mensal entre R$ 105,01 e R$ 210,00 (duzentos e dez reais);

pessoas em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais).

Além disso, algumas ações são exigidas dos beneficiários, como:



manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%;

manter 75% de frequência escolar mínima para jovens de 6 a 18 anos de idade e para quem não concluiu a educação básica;

fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

atualizar o Cadastro Único a cada dois anos;

manter as carteiras de vacinação atualizadas da família inteira, com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Ministro fala sobre novo cartão Bolsa Família 2024

Veja agora o pronunciamento oficial do ministro Wellington Dias acerca do novo cartão Bolsa Família para o ano de 2024, dado em entrevista ao programa Brasil em Dia, no canal TV Brasil:

“O objetivo é que a gente possa humanizar cada vez mais. Primeiro (o beneficiário) pegava o cartão, tinha que ir em uma agência da Caixa, agora trabalhamos com a Caixa Econômica, nós queremos que seja um cartão de débito, um cartão de pagamento. Você vai lá no supermercado, faz as compras, bota o cartão e pronto, é ali que resolve.”

Como conseguir meu novo cartão Bolsa Família em 2024?

Milhões de beneficiários do programa Bolsa Família terão o privilégio de receber um cartão de débito fornecido pela Caixa Econômica Federal.

A boa notícia é que os usuários do Bolsa Família não precisam tomar medidas adicionais para adquirir o novo cartão. O governo federal se encarregará de enviar o cartão diretamente para o endereço informado no Cadastro Único.

No entanto, é fundamental que os beneficiários mantenham suas informações atualizadas neste sistema, mediante qualquer alteração de endereço ou contato, para assegurar a entrega no local correto.

Quais serão as vantagens do novo cartão Bolsa Família 2024?

Este cartão oferece aos usuários a comodidade de realizar compras, efetuar pagamentos e transferir dinheiro por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Anteriormente, a Caixa Econômica Federal já havia se comprometido a substituir os cartões de todos os 21 milhões de beneficiários por modelos que incluíssem a função de débito. Esta iniciativa visa ampliar as possibilidades oferecidas aos beneficiários, indo além da simples retirada de dinheiro do programa.

Outra vantagem do novo cartão é que o número nele contido permite verificar informações sobre o Bolsa Família e outros programas vinculados ao Cadastro Único em 2024. O cartão de débito possibilitará os usuários realizar compras, pagar contas, e transferir dinheiro através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

A função de débito poderá ser utilizada em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira correspondente. Com este cartão, será possível efetuar o saque do benefício em uma agência ou em um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, além de verificar a data de pagamento, saldo e extrato do benefício.

E caso um beneficiário do Bolsa Família perder, danificar ou tiver o cartão roubado, ele poderá solicitar a segunda via entrando em contato com o atendimento Caixa Cidadão pelo número 0800 726 0207, ou ir pessoalmente em uma agência da Caixa. O cartão anterior ficará inativo, garantindo a segurança dos recursos do beneficiário.

Bolsa Família 2024: já saiu o calendário com datas importantes

O calendário operacional oficial do MDS referente ao Bolsa Família acaba de sair, determinando as datas que serão seguidas pelos municípios no CRAS e também pela Caixa Econômica Federal.

Ele prevê vários eventos e datas operacionais do Bolsa Família, inclusive a data limite para a retirada das pendências, para que as pessoas que estavam bloqueadas e canceladas possam voltar a receber os seus benefícios.

Para que os cadastros estejam regularizados em janeiro, a data limite foi 15 de dezembro de 2023. Isso significa que, no caso dos cadastros que estavam bloqueados ou cancelados que foram atualizado até esta data, o MDS terá até dia 4 de janeiro de 2024 para fazer a retirada das pendências de quem precisa voltar a receber seu Bolsa Família.

No entanto, se você fez a sua atualização cadastral até 15 de dezembro, e constatar que continua bloqueado ou cancelado, a partir do dia 05 de janeiro, já será possível entrar em contato com o MSD, seja pelo fone 121, ou CHAT (falar com atendimento humano), para pedir que o atendente informe se você já está liberado para folha de janeiro, ou se ainda há alguma pendência impeditiva.

Havendo pendência, solicite o nome completo da pendência, pois assim será mais fácil saná-la.

Quanto a atualização dos aplicativos, eles já tem a próxima data prevista para atualização. Segundo o calendário do MDS, isso acontecerá a partir de 9 de Janeiro de 2024.

Datas de pagamento do Bolsa Família para janeiro de 2024

As datas dos pagamentos variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira: