Brock Purdy lança o melhor passe TD de sua carreira enquanto 49ers conquistam o primeiro lugar na NFC

Tele São Francisco 49ers (12-4) derrotou o Comandantes de Washington (4-12) no domingo no FedEx Field para conquistar o primeiro lugar no ranking NFC e um adeus na primeira rodada rumo à pós-temporada. Quarterback Brock PurdyEnquanto isso, ele lançou o melhor passe para touchdown de sua carreira.

Purdy, 24 anos, se recuperou de um jogo de quatro interceptações na semana passada, perdendo para o Corvos de Baltimore para lançar dois passes para touchdown para a vitória por 27-10. O Filadélfia Eagles perdendo em casa para o Cardeais do Arizonacombinado com o Leões de Detroit‘derrota no Dallas Cowboys um dia antes, no sábado, permitiu que São Francisco garantisse a conferência antes da semana 18.

Mike Florio diz que o nome de Brock Purdy “é um pouco próximo demais de Turdy”NBC Esportes/Twitter

Quarterback dos Ravens Lamar Jackson lançou cinco passes para touchdown no domingo, enquanto seu time destruía o Golfinhos de Miami para garantir a semente número 1 no AFCentão Purdy provavelmente não tem chance de vencer a liga MVP prêmio apesar do incrível passe TD.

Purdy evitou um sack contornando o defensor e saindo do bolso antes de apontar para o wide receiver Brandon Aiyuk para guiá-lo para a esquerda. A captura foi feita na end zone para provar “Senhor Irrelevante“é mais do que apenas um gerente de jogo.

Niners correndo de volta Christian McCaffrey deixou o jogo no terceiro quarto com uma lesão na panturrilha direita, após ganhar 91 jardas de scrimmage em 18 toques. Ele terminará a temporada com mais de 2.000 jardas de scrimmage, o primeiro jogador do 49ers a fazê-lo desde Frank Gore em 2006.

Brock Purdy & Co. agora descanse

Purdy jogou um jogo limpo, sem interceptações e registrou uma classificação de quarterback de 124,7. Suas 230 jardas em passes com uma porcentagem de conclusão de 78,6 não foram espetaculares, mas apenas o suficiente.

Mesmo assim, Purdy provou ser capaz de superar o fato de não ter McCaffrey para encerrar o jogo, e agora eles terão algumas semanas para descansar antes de apostar tudo nos playoffs.

Treinador principal dos Niners Kyle Shanahan provavelmente colocará seus titulares no banco na próxima semana, quando eles receberem o Rams de Los Angeles em 6 ou 7 de janeiro.

Enquanto isso, os Commanders poderiam fazer um favor a São Francisco na próxima semana ao derrotar os Cowboys em casa.