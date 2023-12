Bryce Mitchell agradece a Josh Emmett: Tiros subsequentes ‘provavelmente teriam me matado’, responde Emmett

O peso pena do UFC Bryce Mitchell está de volta em casa se recuperando de uma grave concussão sofrida no UFC 296.

Mas mesmo que tenha sido nocauteado por Josh Emmett, ele sabe que as coisas poderiam ter sido muito piores.

“Quero que todos saibam que estou muito feliz com Josh Emmett”, disse Mitchell em um vídeo postado na segunda-feira em sua página do Instagram. “Logo depois que ele me nocauteou, ele poderia ter seguido com os punhos em martelo, e isso provavelmente teria me matado. Ele nem sequer deu seguimento a nada.

“Ele ficou muito feliz com o nocaute e foi embora. E sou tão gracioso por isso que sempre me lembrarei disso. Obrigado por não me bater mais, Josh.

Mitchell desmaiou imediatamente ao acertar a mão direita de Emmett no início da luta do UFC 296, que foi transferida para a abertura do pay-per-view depois que a doença de Ian Machado Garry forçou a promoção a cancelar a luta com Vicente Luque.

Procurado para comentar, Emmett disse que sua experiência o guiou a não lançar nenhuma sequência.

“Já fiz isso várias vezes”, disse ele ao MMA Fighting. “Eu sei que eles estão fora. Eu vi Bryce cair de bruços, eu sabia que ele estava fora. Fiz uma pequena comemoração, mas não ia bater nele porque era desnecessário. Eu sei que muitos lutadores dizem que você precisa continuar batendo neles até que o árbitro o tire, mas sinto que quando você bate neles com tanta força quanto eu, não há necessidade disso. Isso já foi um nocaute brutal, e Bryce é um cara tão legal, é difícil quando você tem que fazer isso com alguém.

“[Referee] Erva [Dean] estava bem atrás de mim. Eu poderia ter acertado ele com vários golpes no chão, mas não há necessidade. No final do dia, quero que todos voltem para casa o mais seguros possível para seus entes queridos.”

Mitchell, que aceitou a luta em pouco tempo depois que o oponente originalmente escalado de Emmett, Giga Chikadze, desistiu da luta devido a uma lesão, começou a ter convulsões enquanto estava deitado na tela do octógono. Profissionais médicos da Comissão Atlética de Nevada cuidaram dele imediatamente, e o comentarista do UFC Joe Rogan se preocupou em voz alta que Mitchell estava andando logo após o nocaute. Eventualmente, Mitchell conseguiu sair do octógono com a ajuda de seus companheiros.

Após um nocaute tão grave, Mitchell provavelmente enfrentará uma suspensão médica de pelo menos 60 dias. Ele foi imediatamente levado a um hospital da região para fazer uma tomografia computadorizada de precaução de sua cabeça e depois liberado. Posteriormente, ele divulgou uma declaração em vídeo dizendo aos fãs que estava bem e admitindo um erro estratégico na luta.

“Não é assim que eu luto”, disse ele. “Eu luto de forma muito agressiva e por isso incentivo qualquer pessoa que tenha uma briga na vida – não apenas uma briga, estou falando de qualquer tipo de luta, seja agressivo e ataque. Porque pelo menos se você cair e perder aquela batalha, você saberá que lutou e seguiu em frente. Então, apenas uma estratégia ruim minha esta noite.