Pitbull Cruz mira em David Faitelson em defesa de Canelo Alvarez

Isaac ‘Pitbull’ Cruz saiu em defesa de Canelo Álvarez antes de sua luta com Jaime Munguiaque será realizado na T-Mobile em Las Vegas no sábado, 4 de maio.

O lutador, considerado uma das grandes promessas do boxe mexicano, falou dos detratores do Saulo Álvarezgarantindo que ele é a “cara do boxe”.

Em frente de David Faitelsono jovem boxeador lembrou ao comentarista esportivo do TUDN que Canelo Álvarez não recebeu nada de graça e que conquistou reconhecimento neste esporte com muito trabalho, onde é preciso muito trabalho para chegar ao topo, como fez o campeão asteca.

Pitbull antes de Faitelson fala sobre críticos de poltrona

pitbull disse que muito poucas pessoas conhecem todos os sacrifícios que dezenas de boxeadores têm que passar para chegar a uma luta estelar, para que possam facilmente dizer “o boxeador parecia mal”, sem saber tudo o que há por trás de sua vida para chegar onde eles são.

“Às vezes houve essas quedas, muito poucas pessoas realmente sabem quanto sacrifício é necessário para chegar a uma oportunidade de manchete, para muitas pessoas dizerem ‘ele parecia mal'”, disse ele.

A luta principal do mexicano está prevista para acontecer aproximadamente à meia-noite horário do leste dos EUA.

Transmissão ao vivo de Saul Canelo Alvarez x Jaime Munguia

A luta pode ser vista ao vivo na ESPN, Canal 5, TV Azteca e DAZN.