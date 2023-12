Colby Covington é chamada de ‘drag queen’ pelo oponente após falha na manobra pré-luta

TA luta ‘UFC 296: Edwards vs. Covington’ está esquentando apenas dois dias antes do grande evento na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. A coletiva de imprensa do evento principal da luta de sábado, 17 de dezembro (22h00 horário do leste dos EUA), teve seus dois lutadores quase brigando no palco, com Leon Edwards mesmo impactando Colby Covington com uma garrafa de água.

O momento mais ridículo, porém, aconteceu depois que Colby Covington saiu vestido como um ‘casaco azul’ dos Estados Unidos Guerra revolucionária, com uma peruca branca incluída e encimado por (o que se tornou) seu chapéu MAGA, marca registrada. O gesto deveria zombar da nacionalidade britânica de Leon Edwards, com Colby perguntando “onde está seu casaco vermelho?”

Leon Edwards derrubou a roupa de Colby Covington

Os casacos vermelhos foram o uniforme dos ingleses durante a guerra revolucionária dos EUA (1775-1783), que naturalmente se perdeu e deu lugar ao que hoje conhecemos como Estados Unidos da América. No entanto, a piada desabou com a resposta de Edwards a Colvington: “O cara veio aqui vestido como uma maldita drag queen. Não sei o que ele está tentando fazer”.

O lutador americano então atacou o nível educacional de Edwards: “É claro que você não sabe o que estou buscando. Você precisa primeiro se formar no ensino fundamental. Você é um idiota”.

A conferência de imprensa terminou quando Colvington foi pego de surpresa por uma garrafa de água que Eduardo jogou nele. A segurança interveio prontamente antes que os combatentes pudessem colocar as mãos uns nos outros. Mas eles poderão expor suas queixas durante o evento principal, no sábado à noite.