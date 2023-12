Drew Barrymore acaricia lentamente as mãos de Oprah, os fãs ficam encolhidos

Drew Barrymore ficou um pouco melindroso demais com Oprah … deixando os fãs estremecendo ao invadir o espaço pessoal da rainha do talk show.

Assista no clipe enquanto Drew agarra a mão de Oprah em ‘The Drew Barrymore Show’ … e não a solta para salvar sua vida … apoiando-a desajeitadamente sob o queixo enquanto conversam.

Mais tarde, ela também usa o braço para acariciar sua mão lentamente… suas ações deixando os fãs mortificados, com um comentando online: “Drew, todo mundo não quer suas mãos seguradas, boo.”

A exibição prática ocorreu quando Drew respondeu a Oprah elogiando-a por iniciar seu show sem uma audiência ao vivo no estúdio durante a pandemia.

No entanto, Barrymore disse que sentiu que a interação com o público era necessária… observando que ela observou Oprah passando tempo com seu público fora de seu talk show – levando assim ao seu sucesso.