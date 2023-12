Febre do voleibol nos EUA: 19.598 espectadores quebram o recorde indoor da NCAA

Co voleibol de presságio nos Estados Unidos continua quebrando recordes. A última foi na Amalie Arena, em Tampa, Flórida, onde 19.598 pessoas se reuniram para assistir ao NCAA semifinais. Um dia que marcou o Descascadores de Nebraska contra o Panteras de Pittsburgh e a Atletismo do Texas contra o Texugos de Wisconsin por uma vaga na final da faculdade.

Um dia recorde para o vôlei feminino dos EUA

O campeonato universitário do país norte-americano atrai cada vez mais público que se junta ao fervor que este esporte está gerando em suas fronteiras. É por isso que conseguiram superar os 18.755 espectadores que estiveram na partida disputada no passado dia 18 de dezembro de 2021 e que estabelece um novo recorde para a competição indoor.

Uma tendência ascendente que já era evidente quando o jogo regular da liga entre o Descascadores de Nebraska e a Mavericks de Omaha foi disputado em 31 de agosto de 2023. Esse jogo estabeleceu o recorde de público para um evento esportivo feminino no mundo, com 92.003 espectadores no Memorial Stadium, em Nebraska. Esse público superou o da partida de futebol feminino entre Barcelona e Wolfsburgo no Camp Nou.

Agora só a final para um novo Voleibol feminino da NCAA o título está pela frente. Uma competição que foi criada em 1981 e vive uma época de ouro nos Estados Unidos.

O Atletismo do Texas defenderão seu trono contra o Descascadores de Nebraska próximo domingo, 17 de dezembro, às 21h (horário da Península Espanhola). Um rival que conhece muito bem um ex-jogador da competição como é o levantador espanhol Raquel Lázaro que foi vice-campeão desta competição no ano passado antes de saltar para a elite europeia na Superlega italiana.