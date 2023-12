Google anuncia rival do ChatGPT, Gemini: uma inteligência artificial assustadoramente avançada

TO boom da Inteligência Artificial finalmente chegou como o famoso ChatGPT da Open AI atraiu alguns novos rivais. Entre os concorrentes, temos Grok de Elon Musk modelo e o mais recente acaba de adicionar o Google à festa. Seu nome é Gêmeos e o Google lançou um vídeo onde mostra o potencial que já possui. Segundo a empresa, o Gemini será integrado a todo o catálogo de aplicativos do Google com efeito imediato. Gerado a partir do Google DeepMind divisão, Gêmeos tem a capacidade de identificar padrões visuais e reagir a partir deles como qualquer pessoa faria. Ele ainda tem um senso de humor notavelmente seco e pode ser criativo à medida que a conversa avança.

Gemini virá em três tamanhos diferentes

De acordo com DeepMind equipe, o modelo Gemini AI virá em três tamanhos diferentes. O modelo maior e mais capaz executará tarefas altamente complexas, como equações quânticas complicadas e desafios comparáveis. Será conhecido como Além de Gêmeos Para Gêmeos tem um tamanho abaixo do Ultra e será ótimo para tarefas mais administrativas. Gêmeos Nano é o modelo de IA de menor tamanho e será mais eficiente para tarefas no dispositivo. Comparado ao ChatGPT 4, o Gemini supera o modelo Open AI em quase todas as tarefas.

No entanto, o novo modelo ChatGPT ainda está em vias de ser apresentado e os rumores são um pouco alarmantes. Atualmente não se sabe o quão mais avançados são os mais recentes Bate-papoGPT modelo será comparado aos seus antecessores. Nem ninguém sabe o quão mais avançado do que Gêmeos será. A Inteligência Artificial continua avançando em um ritmo alarmantemente rápido, como você pode ver na robótica mais recente que já pratica esportes de combate com humanos. Ninguém parece se importar com a rapidez com que as máquinas estão evoluindo. Um cenário SkyNet é mesmo possível ou as pessoas estão pensando demais nele? O que poderia dar errado? Você é o juíz.