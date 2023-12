Hostilidade nos estádios e farpas nas redes sociais passam a fazer parte da vida de Josh Giddey

Josh Giddey não consigo fazer uma pausa. Seja nos estádios ou em podcasts aleatórios na internet, o Trovão da cidade de Oklahoma adiante continua sentindo hostilidade das pessoas por causa do suposto relacionamento inadequado que teve com um menina menor de idade.

Enquanto a investigação policial sobre o caso continua, Giddey e a Trovão visitou o Centro Toyota para enfrentar o Foguetes Houston. Ao longo da partida, o jogador foi vaiado pela torcida sempre que tocou na bola.

Giddey tentou não se deixar intimidar pelas vaias e marcou seis pontos nos primeiros oito minutos de jogo. No final, o australiano contribuiu com oito pontos, fez 3-11 em arremessos de campo, ganhou quatro rebotes, distribuiu seis assistências e roubou uma bola.

No final, o Trovão perdeu por 101-110 e sofreu o sétimo revés em troca de 13 vitórias. Na próxima partida, OK irá hospedar o Guerreiros do Golden State. Foguetes igualaram seu recorde de 9-9 e, no próximo jogo, eles visitam o Nuggets de Denver.

Giddey não está a salvo nem de seus colegas

No episódio mais recente de seu podcast “Podcast Pat Bev com Rone,”Clippers de Los Angeles guarda Patrick Beverly decidiu contar uma anedota de sua adolescência.

Em um jogo no ensino médio, Beverly acabou marcando a cesta da vitória sobre seu zagueiro, um homem crescido. Em meio à euforia, o jogador jogou a palavra “vadia” na cara de seu oponente.

Não se importando por ser adolescente, o homem reagiu batendo Beverly fora. Assim que ouviu o fim da anedota seu co-apresentador Adam Ferronenão perdeu a oportunidade de lançar uma farpa contra o OK avançar: “Um homem adulto batendo em um menor de idade, quem ele pensa que é, Josh Giddey?”

Embora Pat riu da piada, ele imediatamente tentou voltar ao assunto de sua anedota, mas o dano já havia sido feito.

Progresso no caso Giddey

O Praia de Newporth polícia, onde a relação entre Giddey e adolescente Liv Cook teria ocorrido, continua a investigação. No entanto, a família do menor recusou-se a cooperar com as autoridades.

Segundo as revelações mais recentes, a relação durou muito pouco e ocorreu há dois anos, quando Giddey tinha 19 anos e Cozinhar tinha 15 anos.

O NBA também está investigando o caso, mas está se concentrando mais em como os vídeos e fotos que servem como prova contra o jogador chegou às redes sociais.