James Harden faz história e lidera Clippers contra Warriors sem Draymond

James Harden marcou seu 25.000º ponto na carreira ao acumular 28 pontos, 15 assistências e sete rebotes, e Kawhi Leonard somou 27 pontos e oito rebotes na sexta vitória consecutiva do Los Angeles Clippers, por 121-113 sobre o caído Golden State Warriors na quinta-feira. noite.

Norman Powell marcou 10 de seus 21 pontos no quarto período para o Clippers, que superou a primeira ausência de Paul George por lesão na temporada para sua 11ª vitória em 14 jogos. Los Angeles segurou habilmente a recuperação tardia dos Warriors e melhorou para 5 a 0 em casa em dezembro.

Klay Thompson marcou 30 pontos, o melhor da temporada, ao acertar oito pontos de 3 para o Golden State, que fez 0-3 em sua viagem e perdeu 12 de 16 no total.

Stephen Curry marcou 17 pontos em 5 de 17 arremessos, enquanto os Warriors iniciavam outra passagem potencialmente longa sem Draymond Green, que está suspenso indefinidamente depois de dar um tapa no rosto de Jusuf Nurkic, do Phoenix, na terça-feira.

Antes do jogo, o técnico do Golden State, Steve Kerr, enfatizou o apoio do time à suspensão e a Green, que receberá ajuda não especificada para lidar com seus crescentes casos recentes de mau comportamento e jogo excessivamente agressivo. O tetracampeão da NBA e gênio da defesa foi suspenso quatro vezes somente em 2023.

George perdeu seu primeiro jogo da temporada depois de machucar o quadril esquerdo na terça-feira contra o Sacramento. O técnico Tyronn Lue não parece acreditar que a lesão será um problema de longo prazo para o segundo maior artilheiro dos Clips.

Ambas as equipes alteraram suas escalações iniciais devido a ausências importantes. Golden State promoveu Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski para substituir Green e Andrew Wiggins, enquanto Amir Coffey assumiu o cargo de titular de George.

Podziemski fez quatro pontos em arremessos de 2 de 11 no primeiro início de carreira do novato, enquanto Kuminga marcou 15 pontos em seu segundo início de temporada.

Thompson teve um começo tranquilo, mas o atirador veterano teve uma atuação vintage em sua terra natal, o sul da Califórnia. Ele acertou quatro cestas de 3 pontos no terceiro quarto para manter os Warriors nele, mas Curry e Thompson combinaram para arremessos de 1 em 7 no quarto.

Chris Paul marcou 12 pontos contra seu ex-time do Warriors, que perdeu sete jogos consecutivos fora de casa, incluindo dois este mês para o Clippers. Paul também foi apitado por Flagrant Foul 1 no segundo quarto, quando derrubou Daniel Theis com um empurrão de duas mãos enquanto bloqueava sob a borda do Clippers.

Harden se torna o 24º maior artilheiro da história da liga

Harden se tornou o 24º jogador na história da NBA a marcar 25.000 pontos em uma bandeja no final do terceiro. O veterano se encaixou rapidamente no Clippers, acertando uma boa porcentagem enquanto ajustava seu jogo geral para se encaixar ao lado de Leonard e George.

A ausência de George foi um revés relativamente raro nesta temporada para os Clippers, que estão saudáveis ​​pela primeira vez nos mandatos simultâneos de George e Leonard.

Leonard disputou todos os jogos depois de se machucar ou descansar frequentemente nas temporadas anteriores do Clippers. George não jogou mais de 56 jogos em uma temporada por LA.

Paul acertou um chute de 32 pés na campainha do terceiro quarto para reduzir a vantagem dos Clippers para seis pontos, e os Warriors marcaram um no início do quarto período antes de ficarem sem gols nos três minutos seguintes.

A SEGUIR

Warriors: receba o Brooklyn Nets no sábado.

Clippers: receba o New York Knicks no sábado.