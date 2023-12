Jayson Tatum é expulso pela segunda vez na carreira: O que ele fez?

Tele celtas de Boston tiveram outro início fantástico nesta temporada, liderado em parte por uma dinâmica Jayson Tatumque continua marcar à vontade contra qualquer defesa que esteja em seu caminho.

Com o 12-6 Filadélfia 76ers vindo para a cidade, sexta à noite estava marcada para ser uma festa de basquete no Jardim TD Em Boston. As coisas estavam indo conforme o planejado, até que Tatum foi expulso nos segundos finais do terceiro quarto.

Jayson Tatum é expulso pela segunda vez

Antes de receber a segunda técnica, Tatum foi preso por dois zagueiros, perdeu a bola e (aparentemente) acidentalmente atingiu Robert Covington no rosto. Autoridades foram analisar a jogada em busca de possível ato hostil, Tatum continuou a discutir com os árbitros e então recebeu seus documentos de caminhada.

Tatum estava no meio de um jogo muito legal, tendo colocado 21 pontos, sete rebotes e quatro assistências em 27 minutos de ação. Em vez disso, ele terminou a noite no vestiário depois de apenas ejeção de segunda carreira.

A primeira expulsão de Tatum ocorreu em fevereiro deste ano, quando ele entrou em um troca acalorada com um oficial no Madison Square Garden. Boston caiu 11 pontos para o Knicks de Nova York na época e Tatum sentiu fortemente que ele conseguiu sofreu falta em uma tentativa de três pontos.

O Celtics acabou vencendo na noite de sexta-feira contra o Sixers, embora o Philadelphia estivesse sem Joel Embiid e Tyrese Maxey. Boston é agora 15-4 e continua sendo o 1ª semente na Conferência Leste.