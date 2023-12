Mariah Carey quebra recorde de streams do Spotify com ‘All I Want For Christmas’

“All I Want For Christmas Is You” foi transmitido 23.701.697 vezes. Mariah quebrou o recorde, que ela estabeleceu na véspera de Natal do ano passado, quando a música foi transmitida por 21.273.357.

Mariah está em uma batalha de “Rainha do Natal” com Brenda Lee este ano, e pela primeira vez desde o início do reinado de Mariah, Brenda conquistou o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard por uma semana antes do XMAS.