Matt Brown explica por que é tão difícil para Paul Felder – ou qualquer outro lutador – permanecer verdadeiramente aposentado

Matt Brown já esteve lá antes.

Em 2017, o nativo de Ohio declarou planos de se aposentar do MMA após luta marcada contra Diego Sanchez. Brown marcou um nocaute violento no primeiro round, naquela que deveria ser a última luta de sua carreira.

Pouco mais de dois anos depois, Brown voltou a competir.

Por ter passado por isso sozinho, o veterano, agora com 42 anos, entende a dificuldade que envolve os lutadores se aposentarem e permanecerem aposentados, e é por isso que ele não ficou totalmente chocado ao ouvir Paul Felder decidir de repente que poderia competir novamente depois de chamá-lo de carreira há pouco mais de dois anos.

“Nunca confie em um lutador quando ele diz que está aposentado”, disse Brown em The Fighter vs. The Writer. “Filho da puta nunca se aposentou de verdade. Isso é apenas um fato. Na verdade, nunca estamos aposentados. Sempre há algo que pode nos trazer de volta se você for um verdadeiro lutador.”

Quando se tratou de sua aposentadoria, Brown sentiu uma perda intensa por não lutar mais, o que ele acredita ser um denominador comum entre todos os atletas em final de carreira.

Apesar de todas as maneiras pelas quais Brown se preparou para o sucesso fora da jaula, nada pode substituir a sensação de que ele coloca os pés dentro da jaula para lutar com outro homem. Até que esse momento específico possa ser duplicado, Brown diz que todos os lutadores ainda sentirão vontade de lutar novamente.

“Foi cerca de seis meses depois e eu estava tipo, isso é uma merda e quero voltar lá e lutar novamente”, disse Brown. “Essa coceira, quando você entra naquele octógono e luta contra outro homem, simplesmente não há como substituir isso e só resta um buraco enorme em você. Não sei como você pode substituir isso.

“É difícil encontrar um propósito. É difícil encontrar uma direção. Muitos caras passam por depressão. Mark Coleman é um exemplo perfeito. Ele nunca se aposentou oficialmente, mas quando parou de lutar, não teve rumo na vida. Tipo, o que eu faço comigo mesmo? Esse é quem eu sou. Esta é a minha identidade. Acho que é uma coisa complicada.”

No caso de Felder, quando ele parou de lutar, ele realmente encontrou algum propósito enquanto se dedicava à atuação, o que incluiu aparições na série vencedora do Emmy da HBO. Hacks.

Claro, Felder também se tornou uma parte vital da equipe de transmissão do UFC, onde atua rotineiramente como comentarista colorido em vários cards ao longo do ano.

Por mais que esses empregos possam ter saciado a conta bancária de Felder com o fim das lutas, Brown sabe que estar envolvido no esporte de qualquer forma ou forma só torna muito mais difícil abandoná-lo.

“Paul Felder senta naquela cabine toda semana e observa esses caras e ele é um excelente comentarista, mas você sabe que toda vez no fundo de sua mente ele fica tipo ‘Eu poderia pegar aquele cara… ah, vejo o erro que ele está cometendo’”, disse Brown. . “Então você estuda essas lutas o tempo todo e vê todos os erros e pensa que eu poderia fazer isso de novo. É como o que estou fazendo comigo mesmo?

“Quando me aposentei, por exemplo, abri uma academia. Eu ainda estava por perto todos os dias. É como por que estou fazendo essa merda e não vou lutar? Então Felder provavelmente é muito parecido. Ele está assistindo todos os dias. Ele ainda está muito envolvido no esporte, mas está apenas fazendo a única coisa que o levou ao esporte, que ele queria fazer aos 15 anos ou algo assim.”

Brown reconhece que o dinheiro também pode ser um fator importante, não importa quanto sucesso qualquer lutador tenha obtido enquanto ainda competia ativamente.

Embora alguns atletas definitivamente tenham dificuldades financeiras após a aposentadoria, Brown diz que não se trata tanto de ir à falência, mas apenas de ganhar um salário considerável que não pode ser igualado em quase nenhum outro trabalho fora da jaula.

“Você não vai conseguir o seu [return on investment] em outra coisa da mesma maneira que você pode fazer quando começar a ganhar algum dinheiro no esporte”, explicou Brown. “Assim como eu ganho $ 125.000 e $ 125.000, se eu ganhar, ganho $ 250.000. Se eu perder, ganho $ 125.000.

“Não há mais nada que eu possa fazer para colocar minha vida em espera por dois meses e ganhar no mínimo US$ 125.000, potencialmente ganhar US$ 250.000 ou US$ 300.000 e você estará fazendo o que tanto ama.”

Independentemente do dinheiro, Brown ainda levou sua aposentadoria a sério e espera que Felder faça o mesmo até que algo finalmente aconteceu e fez a luta parecer uma opção real novamente.

É um sentimento que só os lutadores entenderiam, e é por isso que Brown não ficou surpreso com a decisão de Felder e muito menos com qualquer outra pessoa que optou por competir novamente depois de encerrar a carreira.

“Quando ele foi embora, provavelmente tinha todos os planos para ir embora”, disse Brown. “Eu fiz a mesma coisa. Quando me aposentei, eu tinha todos os planos de ir embora, mas quando você tem isso dentro de você, como se livrar disso? Você precisa criar uma identidade totalmente nova para si mesmo. Você não é mais um lutador. Isso não é mais quem você é. Isso é quem você era.

“Joseph Benavidez foi interessante e conversei um pouco com ele sobre isso. Ele nem vai mais à academia. Acho que ele disse que faria isso pelos amigos ou para ajudar alguém que ele gosta ou algo assim, mas ele nem vai treinar de verdade. Ele fica tipo ‘eu nem quero estar por perto’ e então, quando você pode se afastar tão longe, pode até precisar fazer isso.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotify, iHeartRadio e Costurador