Mike Perry lamenta o papel reserva de Jake Paul, Logan Paul: ‘Os caras querem um pouco de credibilidade e usam meu nome’

Mike Perry só quer lutar.

Agora, essa afirmação parece bastante simples, especialmente considerando que Perry retorna à ação contra Eddie Alvarez em uma luta de boxe marcada para o BKFC 56 no sábado, mas ele também está interessado em uma carreira de boxe que nunca realmente começou. Nos últimos 11 meses, Perry serviu como lutador reserva em duas lutas envolvendo Jake Paul e Logan Paul, mas apesar de seu nome ser mencionado com frequência durante a promoção dos eventos, ele nunca teve a chance de competir.

É por isso que Perry pode não aceitar outra função reserva novamente. Ele ouviu o nome desses caras cair várias vezes, mas ainda não deu um único soco contra eles.

“Os caras querem um pouco de credibilidade e usam meu nome para tentar consegui-la”, disse Perry ao MMA Fighting. “Mas você não consegue essa credibilidade a menos que esteja no ringue comigo.

“Os verdadeiros fãs, os comprometidos, sabem que há uma diferença quando entro naquele ringue em comparação com toda a conversa fiada, as entrevistas ou a mídia. Não sou seu melhor orador. Eu sou mais um maldito scrapper. Isso é o que eu quero. Eu quero as brigas.

Para seu último papel reserva, Perry recebeu a ligação para potencialmente entrar na luta entre Logan Paul e Dillon Danis enquanto eles se preparavam para o confronto na Inglaterra.

Na época, fazia todo o sentido ter um reserva, especialmente depois que Danis desistiu de uma partida previamente agendada contra KSI em janeiro. Perry fez aparições na coletiva de imprensa para divulgar o evento e passou a semana da luta se preparando para a possibilidade de competir.

Embora tenha sido pago para desempenhar o papel reserva, Perry não pode deixar de se perguntar se realmente valeu a pena.

“Todos os obstáculos que passei me preparando para aquela luta e indo lá e lidando com a organização e a mídia e todas essas coisas, comecei a perceber que essa pequena verificação é inútil”, disse Perry. “Talvez eu não devesse ter feito isso.

“Então eles nem me deram nenhum tempo cara a cara, nenhum tempo de câmera, nenhuma atenção para mim. Tipo, qual era o sentido se vocês me trouxeram aqui só porque poderiam? Porque você me ofereceu um cheque que era bom o suficiente no momento para dizer, ‘Tudo bem, vamos atender.’ As coisas acontecem por uma razão. Esse pequeno cheque me manteve em uma determinada área até essa luta [with Eddie Alvarez]. É o que é.”

Em vez de ouvir seu nome ser mencionado como um oponente em potencial, como um bicho-papão escondido debaixo da cama, Perry quer a chance de fazer o que ele faz de melhor – e isso é lutar.

“Se houver uma boa chance de alguém não vir, e eu receber a luta integral e o salário integral da luta e conseguir algum respeito durante a semana, mas sim, realmente eu só quero lutar”, disse Perry. “Foda-se todos esses touros ***.

“Me preparei totalmente para uma luta e mereço ter meu nome no pôster e tudo que vem junto.”

Por mais decepcionante que tenha sido ele não ter conseguido lutar contra nenhum dos irmãos Paul, Perry felizmente seguiu em frente para seu retorno ao ringue no sábado – e ele finalmente conseguiu um oponente pronto para derrubá-lo.

“Esta é a verdadeira luta”, disse Perry. “É o título de Rei da Violência contra um grande nome que lutou contra todos, em todos os lugares, nos últimos 20 anos.

“Não posso deixar o velho me bater, e isso não é nada contra o velho. Adoro caras como o Yoel Romero e o Dan Henderson, que lutou até os 47 anos. O Yoel Romero continua lutando. Idade e experiência, [Alvarez] tem a idade e a experiência, mas eu tenho a experiência com os nós dos dedos. É uma boa brincadeira.