Pep Guardiola acalma temores de lesão de Erling Haaland: não é uma fratura

Chefe do Manchester City Pep Guardiola mudou-se para acalmar os temores de que Erling Haaland pode perder o Mundial de Clubes após confirmar que o atacante não quebrou o pé.

O atacante norueguês foi forçado a perder a vitória por 2 a 1 sobre o Luton Town no domingo devido a uma lesão, poucas semanas depois de sofrer uma pancada no serviço internacional, e Guardiola revelou que o jovem de 23 anos vem sofrendo de uma “reação ao estresse ósseo”. .

No entanto, o treinador do City ficará aliviado ao descobrir que não houve nenhuma fractura, o que o poderia ter mantido afastado durante semanas, mas poderá ser forçado a falhar o próximo jogo do campeonato, frente a Palácio de Cristal.

“Ele não estava pronto hoje, acho que não para Palácio de Cristal [on Saturday] mas espero que ele possa estar pronto na Arábia Saudita”, Guardiola disse. “Semana após semana ditará como ele se sente.”

O técnico do City explicou que o problema ocorreu durante a derrota no meio da semana para Vila Aston. “No dia seguinte ele quase não conseguia andar direito”, acrescentou.

Data potencial de retorno de lesão de Erling Haaland

Os vencedores da tripla têm mais duas partidas pela frente antes de viajarem para a Arábia Saudita, com estrela Vermelha será o próximo na Liga dos Campeões dentro de quatro dias e receberá o Palace no Etihad Stadium em 16 de dezembro.

“Ontem conversei com ele e ele disse que estava se sentindo muito, muito melhor, que conseguia andar sem dor. O médico diz que temos que ver semana após semana, dia após dia como vai melhorar.

“Talvez ele esteja pronto para Palácio de CristalAcho que não, mas veremos.”

Guardiola nomeia substituto de Haaland

“Jogamos com 11, isso é certo. Erling tem sido muito importante desde que chegou. Mas ao longo da temporada vemos esse tipo de coisa. Lesões, suspensões, problemas, temos que nos adaptar.”

Guardiola também confirmado Juliano Alvarezque não marca na liga desde outubro, será encarregado de liderar a linha na ausência de Haaland.

O City foi forçado a ficar para trás para superar o Luton em Kenilworth Road, com gols vindos da dupla de meio-campo Bernardo Silva e Jack Grealish para completar a luta depois Elias Adebayoé o abridor.

O resultado põe fim à série de quatro jogos sem vencer e mantém o City na disputa pelo título, embora GuardiolaOs homens do Manchester United estão quatro pontos atrás do líder Liverpool, com 16 jogos disputados.