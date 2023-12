Secretaria de Educação anuncia CONCURSO com 323 vagas para nível superior

Prova Objetiva:

Esta etapa é a primeira do processo seletivo e possui caráter eliminatório e classificatório. Será composta por perguntas que abrangem tanto conhecimentos específicos da área de atuação quanto conhecimentos básicos. Os candidatos precisam demonstrar domínio nas matérias pertinentes à sua especialização. A prova objetiva está agendada para ser realizada em 04 de fevereiro de 2024.

Prova Discursiva:

A segunda etapa consiste em uma prova discursiva, que é de caráter eliminatório e classificatório. Nesta fase, os candidatos serão avaliados por meio da produção de uma redação. A capacidade de expressão escrita e o domínio do conteúdo específico serão considerados para a classificação.

Prova de Títulos:

Esta etapa, de caráter apenas classificatório, será aplicada exclusivamente aos candidatos que concorrem aos cargos de nível superior. Nela, os participantes têm a oportunidade de apresentar seus títulos acadêmicos, como especializações, mestrados e doutorados. Essa fase é crucial para aqueles que desejam acrescentar pontos à sua pontuação total no concurso.

Essas etapas, combinadas, visam selecionar os melhores candidatos para ocupar as vagas disponíveis, garantindo que tenham não apenas o conhecimento teórico, mas também a capacidade prática e o respaldo acadêmico necessário para desempenhar suas funções como professores na rede municipal de ensino.

Como se inscrever neste Concurso

Os interessados poderão se inscrever até 15 de janeiro de 2024, no site da banca organizadora, Avalia. A taxa de inscrição de R$ 95,00.

Último edital

No concurso mais recente, realizado em 2016 pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, foram disponibilizadas 645 vagas imediatas para professores com formação de nível superior em diversas especialidades. A organização do certame ficou a cargo da Fapec.

Participação e Resultados: Um expressivo número de candidatos, totalizando 19.176, se inscreveram para as vagas, culminando em 2.934 aprovações, conforme dados fornecidos pela própria Secretaria Municipal de Educação.

Condições Salariais: Na época, o salário inicial oferecido era de R$ 2.546,06 para uma carga horária de 20 horas semanais, proporcionando uma referência importante para futuros concorrentes.

Taxa de Inscrição: Para participar do certame, os candidatos tiveram que desembolsar uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.

Avaliações e Etapas: Os candidatos foram submetidos a rigorosas avaliações, incluindo provas objetivas e dissertativas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, houve a etapa de avaliação de títulos, classificatória, permitindo que os participantes apresentassem seus títulos acadêmicos para pontuação adicional.

Esse histórico do edital anterior serve como um guia valioso para candidatos interessados em compreender o padrão e os requisitos dos concursos promovidos pela SEMED Campo Grande.

Preparação para o Concurso SEMED

Veja a seguir o que fazer para conseguir tão sonhada aprovação:

Análise Detalhada do Edital: Inicie seu processo de preparação compreendendo os requisitos, disciplinas abordadas, formato das provas e demais informações cruciais presentes no edital.

Organização com um Cronograma de Estudos: Elabore um plano estruturado distribuindo seu tempo de maneira equitativa entre todas as disciplinas. Isso é essencial para garantir uma preparação abrangente.

Estudo das Disciplinas Específicas: Dedique atenção especial às disciplinas específicas relacionadas à área do cargo desejado, utilizando recursos como materiais didáticos, livros e ferramentas online.

Prática com Questões Anteriores: Refine suas habilidades por meio da resolução de questões de concursos anteriores da SEMED Campo Grande. Essa prática proporciona familiaridade com o estilo das perguntas.

Simulados para Realidade da Prova: Realize simulados completos para simular as condições reais da prova. Essa prática aprimora o gerenciamento de tempo e testa seus conhecimentos sob pressão.

Estudo da Legislação Pertinente: Dedique atenção especial ao estudo da legislação específica para a área de atuação, um ponto crucial para os cargos na área educacional.

Aprimoramento na Redação: Caso a prova inclua uma parte dissertativa, pratique a escrita de redações sobre temas relevantes, incluindo atualidades e assuntos educacionais.

Participação em Cursos e Palestras: Considere participar de cursos preparatórios ou palestras relacionados aos temas do concurso para obter insights valiosos e esclarecer dúvidas.

Revisões Periódicas: Fortaleça a retenção do conteúdo realizando revisões regulares do material estudado.

Cuidados com a Saúde Mental: Priorize sua saúde mental, fazendo pausas quando necessário, mantendo uma boa alimentação e garantindo um sono adequado.

Persistência, Consistência e Foco: Esses são os pilares fundamentais para alcançar o sucesso nos estudos. Ajuste estas orientações conforme suas necessidades individuais.