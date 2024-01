Brittany Mahomes fala sobre o tempo que eles tiveram que correr para o pronto-socorro após a descoberta da banheira de Bronze

Brittany Mahomes e Patrick Mahomes tiveram que pausar tudo e ir para o pronto-socorro depois que seu filho Bronze, de 8 meses, ficou coberto de urticária que logo se transformou em vergões. Bronze estava tendo uma reação alérgica assustadora a uma bebida de amendoim dada por Patrick algumas horas antes.

Patrick e Brittany Mahomes tiveram que ir ao pronto-socorro para tratar Bronze

Brittany Mahomes foi pessoal sobre os detalhes da maternidade com Reader’s Digest The Healthy, e relembrou a época em que tiveram que correr para o pronto-socorro quando as crianças começaram a apresentar alergias ainda jovens, o que é o momento perfeito para descobrir.

De acordo com os pediatras, crianças com menos de 5 anos apresentam reações alérgicas aleatoriamente à medida que o corpo aprende coisas novas e, como parte de sua educação saudável, os pais precisam testá-las constantemente para estarem cientes de quaisquer riscos e reações à saúde, razão pela qual Patrick havia lhe dado uma bebida que incluía amendoim.

Brittany lembrou que ela estava dando Bronzeou um banho na banheira quando descobriu a erupção “No início havia apenas algumas urticárias em sua barriga, mas depois elas se transformaram em grandes vergões”, ela elaborou “Eles se espalharam por seu corpo, depois pelo pescoço e pelo rosto. Foi aí que comecei a ficar muito preocupado porque eles estavam muito perto da garganta dele”, lembra Mahomes.

“Ele estava claramente tendo uma reação alérgica grave, então, naquele momento, nós o levamos para o pronto-socorro”, afirmou ela. “Felizmente, Bronze estava bem, mas foi uma das coisas mais assustadoras que experimentei como mãe”.

Mahomes disse então que ela sabia sobre alergias, pois sua filha primogênita, Sterling, teve uma reação alérgica ao beber fórmula, descobriu-se que ela era alérgica a leite e ovos “Ela imediatamente começou a vomitar, espirrar e sentir coceira nos olhos, mas a reação alérgica de Bronze parecia diferente”, diz ela. “Alergias alimentares graves podem ser muito diferentes entre as crianças.”

Depois do susto de emergência, Mahomes nunca sai de casa sem um injetor AUVI-Q na bolsa, caso tenha uma reação alérgica surpreendente. “Onde quer que as crianças estejam, os AUVI-Qs estão”, ela afirmou que adora o produto, “é que ele realmente explica as etapas de como usá-lo, com uma voz muito calma, para que, se você estiver em pânico, você ‘ ainda saberei o que fazer.“