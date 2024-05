Elegibilidade para benefícios SNAP: Você ainda é elegível se ganhar 3.000 dólares por mês?

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP)comumente conhecido como vale-refeição, é um recurso vital administrado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para ajudar famílias e indivíduos com rendimentos elegíveis a comprar alimentos nutritivos.

Apesar da sua importância, muitos idosos qualificados continuam não inscritos no programa, com até três em cada cinco indivíduos elegíveis não recebendo benefícios.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Entendimento FOTO limites de rendimento e critérios de elegibilidade é o primeiro passo para aceder a este programa crucial, garantindo que os indivíduos e as famílias tenham o apoio de que necessitam para comprar alimentos nutritivos e manter a sua saúde e bem-estar.

Para aqueles que podem não ter certeza sobre sua elegibilidade, é importante compreender as diretrizes de renda para 2024 e como as atualizações recentes nos cálculos dos benefícios expandiram o poder de compra dos beneficiários.

Quem se qualifica para os benefícios do SNAP?

FOTO a elegibilidade é determinada por factores como o tamanho do agregado familiar e o rendimento. O governo federal estabelece regras gerais do programa, mas cada estado gerencia seu próprio processo de inscrição e distribuição de benefícios. Portanto, os valores dos benefícios podem variar de estado para estado.

A elegibilidade máxima de renda para vale-refeição é de 130% da linha de pobreza. Para uma família de três pessoas, com base na linha de pobreza de 1.830 dólares por mês para o ano fiscal federal de 2022, isto equivale a 2.379 dólares por mês ou aproximadamente 28.550 dólares anuais.

Para adultos com mais de 60 anos e/ou indivíduos que vivem com deficiência, a elegibilidade geralmente exige que o rendimento líquido do agregado familiar caia abaixo da linha de pobreza federal e que os seus activos totalizem 4.250 dólares ou menos.

As deduções permitidas, incluindo as relativas a despesas médicas excessivas, podem ajudar as famílias a cumprir o teste do rendimento líquido. Além disso, certos bens, como a casa da família, não são contabilizados no limite de 4.250 dólares.

Se você não tiver certeza sobre sua elegibilidade ou achar o processo confuso, não se preocupe. Cada FOTO O escritório possui especialistas dedicados a ajudar os candidatos a compreender as regras e requisitos do programa.

Para os interessados ​​em se candidatar Benefícios do SNAPou ajudar alguém que possa se qualificar, existem recursos disponíveis para entender o processo de inscrição.