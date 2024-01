Checo Perez comemora 34 anos com saudações da F1, da Red Bull, de seus entes queridos e até de rivais

Tsua sexta-feira, Sergio ‘Checo’ Perez comemorou seu 34º aniversário, enquanto se prepara para iniciar o ano de 2024 Fórmula 1 temporada. Nas redes sociais surgiram diversas imagens não só da comemoração com a esposa, Carol Martinezmas também saudações da Fórmula 1, da equipe Red Bull e até da Ferrari e Carlos Sainz.

Até Clube Américaequipe querida do piloto mexicano, juntou-se à festa.

Contudo, os parabéns mais especiais para Checo veio de Carolinaque compartilhou uma imagem em seu Instagram Stories do casal apaixonado se beijando em frente ao espelho de um elevador.

Parabéns da Fórmula 1 a Checo Perez pelo seu aniversário

Por sua vez, a sua equipa, a Red Bull Racing, além de felicitar o seu piloto, também reconheceu o seu contributo para o sucesso que vive atualmente: “Feliz Aniversário! ‘Tcheco’ Perez. Esperamos que você tenha um dia fantástico.”

E lembraram: “Os fãs te amam”, junto com imagens de seus seguidores festejando com ele em suas diversas carreiras, além da hashtag ‘Feliz Aniversário’.

Por sua vez, a Fórmula 1 também escreveu: “Feliz aniversário, ‘Checo‘!”

E numa segunda mensagem, relembraram a apresentação peculiar do piloto, antes do Grande Prêmio de Las Vegas.

Do México, Clube América lembrou que tanto o time de futebol quanto o piloto tiveram um segundo semestre espetacular: “Feliz aniversário, Checo Perez! É para os americanistas serem históricos”.

Outras contas como Silverstone também enviaram mensagem ao mexicano e até ao piloto da Ferrari Carlos Sainzque escreveu: “Feliz aniversário, wey”, usando o adjetivo típico da Cidade do México, em uma história.

Quando começa a temporada de 2024 da F1?

A Fórmula 1 retornará de 29 de fevereiro a 2 de março com o Grande Prêmio do Bahrein, onde os pilotos da Red Bull venceram o campo com um bicampeonato por equipes, Max VerstappenO tricampeonato de pilotos e o 1-2 nesta competição em 2023.