Comerciais do Super Bowl 2024: todos os comerciais que você verá durante o Super Bowl

Fou o Super Bowl de 2024entre os vencedores dos jogos do AFC e NFC Conference Championship, muitas empresas como Toyota, Budweiser, Uber pagarão dinheiro premium pela chance de ter seu produto anunciado para milhões de pessoas em todo o mundo, mas será que quebrarão o recorde estabelecido em US$ 6,5 milhões?

A 58ª edição da final da conquista do Troféu Lombardi (LVIII em algarismos romanos) está com os espaços publicitários esgotados para a disputa no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Nevada em 11 de fevereiro, transmitido pela CBS.

Muitas empresas lançarão prévias do Super Bowl para garantir que o hype esteja no auge do show, especialmente para grupos de alimentos e bebidas que ganham mais dinheiro com o final da temporada da NFL.

Enquanto isso Usher estará no centro do palco para anunciar seu novo álbum, enquanto se apresenta no show do intervalo do Super Bowl LVIII.

Antevisão do anúncio da M&M

Uma empresa que busca capitalizar o programa é a M&M’s, produtora de salgadinhos de chocolate que pretende lançar um anel de diamante com manteiga de amendoim.

“A campanha do M&M’S Super Bowl destaca a essência do espírito esportivo para mim”, disse Dan Marino em comunicado. “Celebrando todos os jogadores pelo esforço interminável e exigente que eles colocam em seu ofício enquanto aproveitam a diversão do jogo.

“Historicamente, apenas um time sai com o anel de campeão, mas a mensagem inclusiva da Mars para inspirar momentos de felicidade e trazer diversão para todos dentro e fora do campo realmente ressoou em mim.

“Assim como o jogo em si, fique atento ao lançamento completo do anúncio, pois sempre há algumas reviravoltas surpreendentes.”

Comerciais do Super Bowl 2024: lista completa