Confira agora: Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2024

O Bolsa Família 2024 é um assunto de interesse considerável para os beneficiários e aqueles que estão considerando se inscrever no programa. Esta matéria do Notícias Concursos oferece um guia abrangente sobre o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024, bem como dicas úteis para garantir que você possa aproveitar ao máximo os benefícios do programa.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda implementado pelo governo brasileiro visando ajudar as famílias mais carentes do país. O programa consiste em uma série de pagamentos mensais que são destinados às famílias que atendem a determinados critérios de renda.

Quem é Elegível?

Para ser elegível para o Bolsa Família, uma família deve ter uma renda mensal per capita de no máximo R$ 218. Além disso, a família deve estar devidamente registrada no Cadastro Único (CadÚnico).

Como se Inscrever

As famílias interessadas em se inscrever no programa Bolsa Família devem se registrar no CadÚnico. Este registro deve ser mantido atualizado para garantir a continuidade dos pagamentos.

Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é determinado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Ordem dos Pagamentos

Os pagamentos são feitos de acordo com a ordem dos últimos dígitos do Número de Identificação Social (NIS), começando com o dígito final 1 e terminando com o 0.

Quando são Feitos os Pagamentos

Os pagamentos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. No entanto, em dezembro, os pagamentos são antecipados.

Como Receber os Pagamentos

Os beneficiários do Bolsa Família podem receber seus pagamentos através de um cartão fornecido pela Caixa Econômica Federal, que é enviado para o endereço fornecido durante o registro. No entanto, os beneficiários também podem optar por receber seus pagamentos em dinheiro em qualquer agência da Caixa ou casa lotérica, apresentando um documento oficial com foto.

Calendário da Primeira Parcela do Bolsa Família de 2024

Os pagamentos da primeira parcela de 2024 serão realizados entre os dias 18 e 31 de janeiro. As datas específicas dependem do último dígito do NIS do beneficiário. Aqui está o calendário completo:

NIS final 1: 18 de janeiro de 2024.

NIS final 2: 19 de janeiro de 2024.

NIS final 3: 22 de janeiro de 2024.

NIS final 4: 23 de janeiro de 2024.

NIS final 5: 24 de janeiro de 2024.

NIS final 6: 25 de janeiro de 2024.

NIS final 7: 26 de janeiro de 2024.

NIS final 8: 29 de janeiro de 2024.

NIS final 9: 30 de janeiro de 2024.

NIS final 0: 31 de janeiro de 2024.

Calendário Oficial de Pagamentos durante todo o ano de 2024

Abaixo você confere o calendário detalhado do Bolsa Família 2024:

É importante para os beneficiários manterem suas informações atualizadas no CadÚnico. Além disso, é essencial que os beneficiários estejam cientes das datas de pagamento e retirem os pagamentos prontamente.

Valor do Bolsa Família em 2024

O governo confirmou o valor das parcelas do Bolsa Família para 2024. O valor mínimo das parcelas será de R$ 600,00 por unidade familiar. Além disso, os beneficiários podem acumular benefícios complementares, dependendo da composição do grupo familiar. Esses benefícios incluem:

R$ 150,00 por criança de até seis anos de idade.

R$ 50,00 por gestante.

R$ 50,00 por jovem entre sete e 18 anos.

R$ 50,00 por bebê de até seis meses de idade.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família podem contar com dois benefícios adicionais: o Benefício Primeira Infância (BPI), que repassa R$150,00 para famílias com crianças de 0 a 6 anos, e o Benefício Variável Familiar (BVF), que oferece R$50,00 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.

A antecipação dos pagamentos do Bolsa Família em janeiro é uma medida pontual que pode fazer uma grande diferença na vida de muitos brasileiros. Essas ações reforçam o compromisso da Caixa Econômica Federal e do governo em apoiar as famílias mais vulneráveis, especialmente em momentos de maior necessidade.

O Bolsa Família é um programa vital para muitas famílias brasileiras. Com a informação certa, os beneficiários podem garantir que estão aproveitando ao máximo os benefícios do programa.