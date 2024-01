Confira o procedimento para agendar a atualização do Bolsa Família no CRAS

O Programa Bolsa Família assume um papel crucial no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em todo o Brasil. Para assegurar a continuidade do benefício e a atualização das informações, o recadastro torna-se uma etapa vital.

Nesse contexto, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) desempenha uma função fundamental, fornecendo suporte e orientação aos beneficiários.

Descubra, neste guia, como realizar o agendamento do Bolsa Família por meio do CRAS, garantindo a regularidade e eficiência desse relevante programa social.

Quando é Necessário Agendar Atendimento no CRAS?

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) desempenha um papel vital no suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma variedade de serviços e informações cruciais sobre benefícios sociais.

Como parte integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o CRAS está presente em todos os municípios do Brasil e é frequentemente buscado por aqueles interessados em programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para otimizar esse processo, é necessário agendar atendimento no CRAS, especialmente para a realização do Cadastro Único (CadÚnico), fundamental para a concessão desses benefícios.

O que é o CRAS?

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública vinculada à política de assistência social no Brasil. Essa instituição integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e tem como objetivo principal promover a inclusão e a proteção social de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.



Você também pode gostar:

Os CRAS são responsáveis por realizar o atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, oferecendo serviços, programas e projetos que visam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promover o acesso a direitos sociais e prevenir situações de risco. Eles desempenham um papel fundamental na articulação de ações intersetoriais e na promoção do desenvolvimento local.

Entre os serviços oferecidos pelos CRAS estão o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a inclusão em programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de orientações e encaminhamentos para outros serviços socioassistenciais.

Os CRAS são essenciais para o fortalecimento da rede de proteção social no país, contribuindo para a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais.

Preciso agendar meu cadastro no Bolsa Família?

Não é sempre obrigatório agendar o cadastro no Bolsa Família na maioria das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Em muitos casos, é suficiente comparecer a uma unidade do CRAS mais próxima da residência. Contudo, essa prática não é uniforme, pois a necessidade de agendamento pode variar de acordo com a demanda e a localização geográfica.

Em suma, para fornecer orientações sobre como proceder com o agendamento do Bolsa Família e comparecer às unidades do CRAS, destacaremos a importância do agendamento para recadastramento e atualização do benefício.

Agendamento Bolsa Família pela internet

Em síntese, é fundamental que os beneficiários estejam cientes de como agendar para realizar o recadastramento e manter seu registro familiar atualizado no Cadastro Único (CadÚnico), especialmente quando há alterações na renda, mudanças na composição familiar, entre outros fatores que exigem atualização.

Para agendar o Bolsa Família, existem diversos meios disponíveis para facilitar o processo:

-Site e aplicativo CadÚnico: Através do site ou aplicativo do Cadastro Único, é possível acessar funcionalidades como informações, agendamentos, consultas, entre outros. O agendamento online pode ser feito clicando em “Solicitação de cadastramento”, preenchendo as informações necessárias. Em seguida, comparecendo a uma unidade do CRAS ou posto de atendimento do CadÚnico em até 240 dias (8 meses) para conclusão.

-Site da prefeitura do município: Muitas prefeituras disponibilizam em seus sites a opção de agendamento para programas sociais como o Bolsa Família.

-Telefone 121, do Ministério da Cidadania: Através do número 121, é possível obter informações e realizar agendamentos relacionados ao Bolsa Família.

-Telefone 111, da Caixa Econômica Federal: O número 111 também é uma opção para atendimentos relacionados ao Bolsa Família.

Em conclusão, caso o titular encontre dificuldades para realizar a solicitação online, é possível comparecer a um posto do CRAS. Portando a documentação necessária para se inscrever no Cadastro Único.

Tanto quanto, o site e o aplicativo do CadÚnico também oferecem a consulta de unidades do CRAS no município, permitindo verificar os postos de atendimento disponíveis.

Agendamento CRAS Bolsa Família

Contudo, é possível agendar atendimento para o Bolsa Família também por meio do site da prefeitura do município. Para ilustrar o procedimento, tomemos como exemplo o site da prefeitura de São Paulo.

Siga o passo a passo:

-Acesse o site da prefeitura do município;

-Clique na opção “Família e Assistência Social”;

-Selecione a categoria “Bolsa Família”;

-Clique em “Informações e Inscrição”;

-Nos informativos, na área “Principais etapas”, clique em “Fazer o cadastro do CadÚnico”. Você será redirecionado para uma página de agendamento;

-Leia os informativos, insira seus dados e realize o agendamento de acordo com suas necessidades.

Portanto durante a visita ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para iniciar ou atualizar o cadastro, o Responsável Familiar, preferencialmente uma mulher com idade superior a 16 anos, deve apresentar os seguint