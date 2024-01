LeBron James enfrenta seus próprios companheiros após derrota do Lakers para o Grizzlies

Ano mesmo ponto da temporada passada, Lebron James‘ Lakers tiveram uma vitória a mais do que têm atualmente. O que significa que estão numa posição menos favorável no torneio. Na última sexta-feira, James não conseguiu evitar que o Lakers perdesse para o time de Ja Morant Grizzlies de Memphis. Depois do jogo, ele ficou furioso com o resultado, mas ainda assim decidiu falar com a mídia. Evidentemente, a estrela do Lakers tinha muito a dizer em uma mensagem dirigida a seus companheiros e a toda a organização do Lakers. James também tirou valor do troféu do torneio de temporada que o time acabou de ganhar, ele está convencido de que a temporada regular e os possíveis playoffs têm mais valor.

Aqui está o que Bron disse à mídia após a derrota: “Quero dizer, nós simplesmente somos péssimos agora. O torneio da temporada durou apenas dois jogos. É uma pequena amostra. Todo mundo está ficando tão entusiasmado com Vegas e continua mencionando Vegas. É Foram dois jogos. Cuidamos desse negócio. Foi o torneio da temporada, jogamos e vencemos. Mas foram literalmente apenas dois jogos. Os Grizzlies também trabalham em seu ofício. Parece acontecer muito contra nós, onde as porcentagens vão para o outro lado. Tínhamos nosso plano de jogo e como queríamos executá-lo, e pensei que fizemos isso da melhor maneira possível. E eles nos fizeram pagar.

Existe uma vantagem na análise de LeBron James?

Tentando ver a situação de uma perspectiva positiva, LeBron James e o Lakers conseguiram chegar às finais da Conferência Oeste na última temporada. Esta equipe tem tudo para chegar longe no torneio, mas precisa fazer algumas modificações profundas se quiser conseguir isso. O GM Rob Pelinka já sabe que os jogadores estão insatisfeitos com a situação e aquele para quem todos apontam é o técnico Darvin Ham. O que acontecer no próximo mês determinará como será o resto da temporada para o Lakers.