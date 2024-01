Limite de renda do SNAP Texas: Qual é o limite de renda para uma pessoa?

EUNo Texas, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), anteriormente conhecido como vale-refeição, desempenha um papel crucial no apoio a indivíduos e famílias de baixos rendimentos.

Compreender os limites de rendimento para elegibilidade ao SNAP é fundamental para aqueles que procuram assistência na compra de alimentos nutritivos.

Elegibilidade para SNAP é determinado com base em vários factores, incluindo o rendimento, os activos e a composição do agregado familiar.

Três testes primários são usados ​​para avaliar a elegibilidade: o teste do rendimento bruto, o teste do rendimento líquido e o teste dos activos. O Texas, no entanto, ampliou os critérios de elegibilidade para além dos requisitos federais padrão, oferecendo isenções que atendem famílias com idosos (acima de 60 anos) ou deficientes.

Como é calculado o pagamento mensal do SNAP no Texas?

Calculando o mensal Subsídio SNAP envolve uma metodologia específica. De acordo com o site Texas Health and Human Services (www.hhs.texas.gov), é descrito o processo para determinar o subsídio mensal para famílias de diferentes tamanhos.

Para famílias com mais de dez membros, é adicionado um adicional de US$ 219 por cada pessoa.

O cálculo é feito multiplicando-se o rendimento mensal líquido do agregado familiar por 30%, arredondando o resultado para o número inteiro seguinte e subtraindo-o do subsídio mensal máximo para o tamanho do agregado familiar.

O subsídio mensal é determinado por:

Multiplicação do rendimento líquido mensal do agregado familiar por 0,30;

Arredondamento dos centavos para o número inteiro imediatamente superior; e

Subtraindo o valor arredondado do subsídio mensal máximo para o tamanho do agregado familiar.

Por exemplo, um agregado familiar de 12 pessoas com um rendimento mensal líquido de 964 dólares receberia um subsídio mensal completo de 2.337 dólares após a aplicação deste cálculo.

Qual é o limite de renda para um indivíduo?

Para indivíduos no Texas, o limite de renda líquida para Elegibilidade para SNAP é fixado em 100% do nível de pobreza federal.

Os limites de renda variam de acordo com o tamanho da família, sendo o limite para uma família unipessoal de US$ 1.133 por mês.

O limite aumenta com cada membro adicional da família, adicionando US$ 394 por mês para cada pessoa extra.

1 pessoa: $ 1.133

2 pessoas: $ 1.526

3 pessoas: $ 1.920

4 pessoas: $ 2.313

5 pessoas: $ 2.706

6 pessoas: $ 3.100

7 pessoas: $ 3.493

Cada pessoa adicional: +$394 por mês

É crucial lembrar que estes números representam o rendimento líquido máximo permitido para se qualificar para os benefícios do SNAP. Se um agregado familiar cumprir todos os testes de elegibilidade, mas exceder estes limites de rendimento, não será elegível para o SNAP.

Resumindo, SNAP no Texas oferece uma rede de segurança vital para indivíduos e famílias de baixos rendimentos, permitindo-lhes ter acesso a alimentos nutritivos.

Como esses limites e cálculos podem mudar, manter-se informado sobre as diretrizes atuais é importante para aqueles que confiam ou consideram solicitar Benefícios do SNAP.

Este programa não visa apenas fornecer assistência financeira; trata-se de promover comunidades mais saudáveis ​​e garantir que nenhum texano fique sem necessidades nutricionais básicas.