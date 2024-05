Anistia Internacional pressiona FIFA para relatório trabalhista do WC de 2022

A Amnistia Internacional desafiou a FIFA a publicar uma análise que investigue as suas responsabilidades para com os trabalhadores migrantes prejudicados durante a construção de estádios e infraestruturas no Qatar para o Campeonato do Mundo de 2022.

A revisão independente, encomendada pela FIFA após o torneio entre novembro e dezembro de 2022, teve as suas conclusões aprovadas pelo Conselho da FIFA em março.

“Já passou da hora de a FIFA publicar a análise, abordar completamente os abusos relacionados com o último Campeonato do Mundo e finalmente ajudar os trabalhadores que tornaram o torneio possível”, disse Steve Cockburn, responsável pelos Direitos Laborais e Desporto da Amnistia Internacional.

A Amnistia, a organização internacional de direitos humanos, já acusou anteriormente as autoridades do Qatar de não investigarem as mortes de trabalhadores em todo o país durante a década de construção que antecedeu o Campeonato do Mundo de 2022.

Trabalhadores da construção civil no Estádio Internacional Khalifa antes da Copa do Mundo FIFA de 2022. Imagens de Warren Little/Getty

O calor extremo e as condições de trabalho inseguras foram citados pela Amnistia como responsáveis ​​pela morte de muitos trabalhadores migrantes.

E com a FIFA a realizar o seu Congresso anual em Banguecoque, na Tailândia, na próxima semana, a Amnistia apelou ao organismo que governa o futebol a nível mundial para publicar a análise das condições de trabalho no Qatar.

“Antes do seu congresso anual na próxima semana, a FIFA deve tornar pública a revisão que ordenou das responsabilidades da organização para reparar os abusos dos direitos humanos relacionados com o Campeonato do Mundo de 2022 e responder positiva e rapidamente às suas recomendações”, disse Cockburn.

“A FIFA recebeu esta análise há meses, mas ainda não divulgou ou tomou medidas de acordo com as suas conclusões. Este atraso apenas prolonga o sofrimento das famílias que perderam entes queridos e dos trabalhadores que foram vítimas de abusos, durante a realização do principal evento da FIFA.

“A FIFA não pode apagar esta dor, mas pode estabelecer um plano claro para fazer justiça e comprometer alguns dos seus vastos recursos para remediar os danos para os quais contribuiu.

“O conteúdo do relatório pode tornar a leitura desconfortável para a FIFA, mas há um apoio público esmagador para que ela aja e não há desculpa para protelar por mais tempo.

“O compromisso de remediar os abusos relacionados com o último Campeonato do Mundo seria um passo vital para que a FIFA finalmente cumprisse as suas responsabilidades em matéria de direitos humanos e poderia mudar a vida dos trabalhadores e das suas famílias.

“A FIFA não pode simplesmente passar para outros torneios deixando o sofrimento no seu rasto, especialmente quando a oportunidade de finalmente consertar as coisas está ao seu alcance.”