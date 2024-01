Luta de Vergil Ortiz Jr. x Fredrick Lawson: onde assistir, transmitir e outros detalhes

Destaque no boxe Vergílio Ortiz Jr. está pronto para retornar aos ringues após 17 meses de inatividade. Na ocasião, o lutador norte-americano enfrentará o de Gana Fredrick Lawson em um duelo emocionante que marcará a estreia de Ortiz no super meio-médio.

Com um recorde imaculado de 19 vitórias, todas por nocaute, Ortiz Jr. chamou a atenção do mundo do boxe como uma das perspectivas mais promissoras e poderosas do boxe atualmente. Seu retorno aos ringues acontecerá no The Theatre do Virgin Hotels Las Vegas, no sábado, 6 de janeiro, em uma luta de 12 rounds que promete ser uma noite cheia de ação e emoção.

Ortiz está invicto ao longo de sua carreira e este confronto apresenta um novo desafio para o boxeador, que busca somar mais uma vitória ao seu excelente histórico e se colocar no caminho da luta pelo título mundial, mas primeiro terá que provar contra Lawson que ele tem as habilidades para lutar por esse título.

DAZN transmitirá a luta

Resta saber como Ortiz Jr. se adaptará à nova categoria de peso e se manterá sua impressionante sequência de vitórias por nocaute. A noite não apenas marca o retorno de Ortiz aos ringues, mas também dá início ao ano do boxe com um dos lutadores mais emocionantes e talentosos do boxe da atualidade.

A noite, que será encabeçada por Ortiz e Lawson, será transmitida pela DAZNque possui aplicativos disponíveis para todas as seguintes plataformas: Apple TV, Chromecast, Amazon Fogo TV, Bastão de fogo amazônico, Amazon Fire Tablet, telefone e tablet. O evento principal começará às 17h PT, 20h ET.