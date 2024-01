Motoristas de aplicativo do Rio de Janeiro recebem alerta URGENTE! Veja agora

Em uma decisão recente divulgada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8), o governo do Rio de Janeiro tomou uma medida significativa ao proibir a cobrança de valores extras pelo uso de ar-condicionado em viagens por aplicativo. A Secretaria de Defesa do Consumidor declarou que a prática, adotada por alguns motoristas parceiros de plataformas como Uber e 99, é considerada abusiva.

A polêmica em torno desse tema intensificou-se durante a onda de calor que assolou o Brasil no final de 2023. Na ocasião, clientes se viram diante da imposição de um custo adicional para desfrutar do ar-condicionado nos veículos, desencadeando amplas discussões e forçando as empresas a se posicionarem sobre a questão.

Uso obrigatório do ar-condicionado em carros de aplicativo

Como já dito anteriormente, no estado do Rio de Janeiro, uma nova regulamentação estabelece que os veículos dedicados ao transporte de passageiros por aplicativo devem circular com o ar-condicionado ligado e em pleno funcionamento, sem qualquer ônus adicional para os clientes. A medida, anunciada recentemente, visa proporcionar maior conforto aos usuários durante suas viagens.

Em meio à implementação da norma, trabalhadores autônomos que atuam como motoristas de aplicativos na Uber e 99 expressaram preocupações quanto ao aumento do consumo de combustível, o que poderia impactar negativamente em suas margens de lucro. Contudo, a decisão tem como objetivo primário assegurar a qualidade do serviço oferecido aos passageiros, principalmente em períodos de calor intenso.

Antes da regulamentação, alguns motoristas alegavam que seus veículos estavam com o ar-condicionado fora de operação, utilizando essa justificativa para evitar ligar o equipamento durante períodos de elevadas temperaturas. O novo parecer, divulgado pela pasta responsável, proíbe tal prática, determinando que veículos com o ar-condicionado inoperante devem ser retirados do serviço de transporte por aplicativo.

A medida visa não apenas garantir a satisfação dos usuários, mas também fortalecer a transparência nas operações dos motoristas de aplicativos. Sendo assim, as mudanças buscam promover um ambiente mais confiável e seguro para os passageiros.

É importante ressaltar que essa decisão é válida apenas para o estado do Rio de Janeiro. Além disso, no caso do Aplicativo Táxi Rio, a Prefeitura explicou que a plataforma tem a determinação de deixar o ar-condicionado ligado nos automóveis, cabendo ao passageiro escolher desligá-lo. Essa abordagem, segundo as autoridades, busca garantir a flexibilidade de escolha aos usuários e promover um ambiente mais agradável durante as viagens de táxi na cidade.



Uber reforça proibição de cobranças extras

A Uber, uma das principais plataformas de transporte por aplicativo, reiterou sua posição proibindo qualquer negociação ou cobrança fora de sua plataforma, enfatizando que tal prática é irregular e viola os termos de uso da conta e do aplicativo. Em um comunicado recente, a empresa esclareceu que a imposição de valores adicionais para o uso do ar-condicionado não é permitida.

Apesar dessa resposta da companhia, alguns parceiros continuaram a adotar a prática, exigindo, em determinados casos, uma tarifa previamente estipulada para ativar o ar-condicionado durante as viagens. A situação levanta questionamentos sobre a conformidade de alguns motoristas com as diretrizes estabelecidas pela Uber, ressaltando os desafios na implementação efetiva das políticas internas.

Desse modo, a Uber reforça que quaisquer práticas que violem esses princípios serão tratadas com rigor, podendo resultar em medidas disciplinares contra os motoristas envolvidos. É possível conferir as diretrizes do aplicativo nos canais oficiais da empresa.