Nicki Minaj zomba de Megan Thee Stallion por levar um tiro de Tory Lanez

Nicki Minaj derramou combustível no fogo que é sua briga contínua com o colega rapper Garanhão Megan Theeque também não foge do drama, mas está começando a ficar fora de controle.

O novo single de Megan, “Hiss”, critica o marido de Nikki, criminoso sexual condenado Kenneth Petty, então não demorou muito para que seu colega veterano abordasse a questão. Ela entrou no Instagram Live e não escondeu nada.

Nikki Minaj fala sobre a morte da mãe de Megan Thee Stallion

Nikki falou sobre a falecida mãe de Megan e zombou Tory Lanez atirando no pé. O objetivo do vídeo, porém, era defender Petty.

“Fragmento de bala, cadela do pé”, Minaj disse várias vezes. ‘Você está mencionando o chá de 30 anos de quando este homem era uma criança de 15 anos. Você está mencionando o chá de 30 anos porque nenhum homem jamais irá amar você e mentir sobre sua mãe morta .”