Cowboys não escolhem a opção de 5º ano de Trey Lance e estão oficialmente sem QB para 2025

Tele Dallas Cowboys estão enfrentando um dilema de zagueiro para a temporada de 2025, já que decidiram oficialmente não escolher a opção do quinto ano em Trey Lancecontrato. Isto significa que nem Dak Prescott, Cooper Rush, nem Lance têm contrato para a temporada de 2025. Embora o plano declarado da equipe seja assinar com Prescott uma extensão de contrato de longo prazo, não houve negociações ainda.

Proprietário Jerry Jones minimizou a importância da situação, afirmando: “Devido à singularidade de nossas negociações com Dak e à antecipação de onde isso pode levar, então o que devo enfatizar é o fato de que todos os zagueiros estão sob contrato este ano. E isso é um bom lugar para se estar também. Obviamente, temos que pensar nos próximos anos, quanto mais você quiser olhar ao redor, mais coisas você terá que adivinhar sobre o que será no próximo ano e no próximo. ano e no próximo ano. Então, tudo isso está em consideração.”

O contrato atual de Prescott apresenta um desafio, já que ele tem um limite máximo de US$ 59,4 milhões atingido no último ano de seu contrato de quatro anos e US$ 160 milhões assinado em 2021. Além disso, ele tem uma cláusula de proibição de negociação e os Cowboys não podem usar a marca de franquia em ele. Qualquer acordo potencial para Prescott provavelmente começará em US$ 52 milhões anuais e poderá chegar a US$ 60 milhões.

A decisão de não escolher a opção de quinto ano de Lance com US$ 22,4 milhões totalmente garantidos nunca fez parte do plano, especialmente considerando a situação do teto salarial dos Cowboys. Esta decisão está alinhada com o desejo da equipe de potencialmente contratar Prescott para uma extensão. Observou-se que não havia nenhuma maneira dos Cowboys assinarem uma extensão com Prescott com o número do contrato de Lance registrado.

A incerteza em torno da situação do quarterback para a temporada de 2025 levanta questões sobre os planos futuros da equipe. No entanto, Jones enfatizou que a falta de comunicação com Prescott não indica necessariamente falta de progresso, afirmando: “Só porque não há uma comunicação gravada com Dak, isso não significa nada. Isso é uma constante por aqui no que diz respeito à avaliação , falando sozinho no espelho. Isso acontece constantemente.”

À medida que os Cowboys navegam em sua situação de quarterback, fica claro que seu foco está em garantir seu futuro a longo prazo, ao mesmo tempo em que gerenciam suas atuais restrições financeiras.